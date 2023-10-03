В Новосибирске сдан долгострой на улице Зорге

В Кировском районе Новосибирска спустя восемь лет после начала строительства, сдан многоквартирный дом по ул. Зорге, № 229/1, строение 1 на 338 квартир, сообщили в региональном Минстрое.

Разрешение на строительство 27-этажного дома было получено в 2015 году. В 2016 году застройщиком ООО «Авангардстрой» начато строительство, которое велось до сентября 2017 года. В 2018 году решением Арбитражного суда Новосибирской области ООО «Авангардстрой» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

В октябре 2021 года в Арбитражный суд Новосибирской области ООО «Темпо» подало заявление о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями (прав на такой земельный участок) и исполнить обязательства застройщика перед участниками строительства, требования которых включены в реестр требований участников строительства.

В марке 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области заявление удовлетворил, имущество, права и обязанности застройщика ООО «Авангардстрой» переданы ООО «Темпо». На тот момент готовность объекта составляла 50 %.

По данным Минстроя, всего в 2023 году семь долгостроев сданы в эксплуатацию. Удалось решить проблемы 1310 обманутых дольщиков в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска разрешила изменить параметры долгостроя на Серафимовича.