Прокуратура Новосибирска обязала обеспечить ребенка-диабетика глюкометром

Ребенку-диабетику будет выдана система непрерывного флеш-мониторинга глюкозы за счет бюджетных средств после иска прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

— Проведена проверка, в ходе которой установлено, что несовершеннолетнему, имеющему заболевание «сахарный диабет 1 типа», не выдано изделие медицинского назначения, необходимое по жизненным показателям, — говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Новосибирской области обеспечить ребенка необходимой системой мониторинга.

Суд удовлетворил иск.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проверит лагерь и владельца катера после ЧП с детьми под Новосибирском.