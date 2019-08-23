Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Больше 100 метров большой «умной» трубы укладывают энергетики в Дзержинском районе города

  • 23/08/2019, 13:47
Диаметр трубопровода – 1000 мм.

Больше 100 метров большой «умной» трубы укладывают энергетики в Дзержинском районе городаВ рамках текущего ремонта новосибирские специалисты Сибирской генерирующей компании меняют 101 метр тепловой сети на пересечении улиц Б. Богаткова и Есенина. Диаметр трубопровода – 1000 мм.

В ходе ремонтных работ теплоэнергетики заменят прямой и обратный трубопровод диаметром 920 и 1020 мм, длиной 78 и 23 метра соответственно. Чтобы не разрывать дорожное полотно старую трубу демонтируют путем вытягивания через два промежуточных шурфа. В связи с этим была сужена проезжая часть по ул. Есенина на три метра. Общая длина разрытия – 30 метров.

Возраст этого магистрального трубопровода более 40 лет. За последнее время на этой теплосети устранено 5 серьезных дефектов, из-за которых под отключения отопления и горячей воды попадало почти 600 зданий – многоквартирные дома, социальные учреждения, административные здания. На этом участке будет проложена предизоллированная труба в ППУ, так называемая «умная» труба с системой оперативно-диспетчерского контроля. Это позволит постоянно контролировать состояние теплосети. В процессе монтажа трубопровода будет наложено 16 сварных швов.

— В связи с растущей динамикой повреждений, а также по результатам диагностики, которая показала несколько аварийно опасных участков, было принято решение заменить этот трубопровод в рамках текущего ремонта 2019 года. Эти работы важны для улучшения надежности теплоснабжения жителей Дзержинского района, — прокомментировал советник генерального директора новосибирского теплосетевого подразделения СГК Егор Шавшин.

Работы по монтажу и демонтажу теплосети на данном объекте будут завершены 25 августа. Благоустройство восстановят до 10 сентября.

Замена крупных участков изношенных теплосетей позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла и горячей воды в зимний период.

Напомним, что в 2019 году СГК отремонтирует в Новосибирске 27 километров теплосетей, из которых 5 километров — это капитальный ремонт протяженных участков тепломагистралей, остальные 22 километра  заменят в ходе текущих ремонтов. Всего в зоне ответственности энергетиков СГК более 3000 км новосибирских теплосетей. Впервые за последние годы в городе перекладывают 12 крупных участков теплосетей общей протяженностью 5 км. Это те места, где зафиксировано наибольшее количество серьезных дефектов.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК Онлайн http://sibgenco.online.

Фото: пресс-служба СГК

Популярное с сайта

ФАС уличил новосибирского мусорного регоператора в ограничении конкуренции

ФАС уличил новосибирского мусорного регоператора в ограничении конкуренции

23/08/2019, 11:49
При формировании закупки с единственным поставщиком, «Экология- Новосибирск» создала более выгодные условия, чем обозначенные в документации об аукционе.
ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

23/08/2019, 11:37
Акции будут размещены по закрытой подписке.
«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке

«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке

23/08/2019, 11:20
Устранение замечаний Главгосэкспертизы позволило удешевить работы на 300 млн рублей.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

«АЛРОСА» начинает выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Якутск

23/08/2019, 16:31

С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи

23/08/2019, 13:44

Отель «Старый замок» в п. Кудряшовском выставлен на продажу

23/08/2019, 13:35

Новосибирская область готова к увеличению поставок угля на мировые рынки

23/08/2019, 13:12

Более 1,2 млн новосибирцев получат налоговые уведомления

23/08/2019, 12:58

ФАС уличил новосибирского мусорного регоператора в ограничении конкуренции

23/08/2019, 11:49

ПАО «НМЗ им. Кузьмина» разместит допвыпуск акций

23/08/2019, 11:37

«Спортивный» опыт применят на Дзержинской ветке

23/08/2019, 11:20

Новосибирский аффинажный завод в разы увеличил выручку и скорректировал планы

23/08/2019, 10:00

«ОЗК» рассчитывает на рост экспорта новосибирского зерна

22/08/2019, 19:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска