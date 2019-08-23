Больше 100 метров большой «умной» трубы укладывают энергетики в Дзержинском районе города

В рамках текущего ремонта новосибирские специалисты Сибирской генерирующей компании меняют 101 метр тепловой сети на пересечении улиц Б. Богаткова и Есенина. Диаметр трубопровода – 1000 мм.

В ходе ремонтных работ теплоэнергетики заменят прямой и обратный трубопровод диаметром 920 и 1020 мм, длиной 78 и 23 метра соответственно. Чтобы не разрывать дорожное полотно старую трубу демонтируют путем вытягивания через два промежуточных шурфа. В связи с этим была сужена проезжая часть по ул. Есенина на три метра. Общая длина разрытия – 30 метров.

Возраст этого магистрального трубопровода более 40 лет. За последнее время на этой теплосети устранено 5 серьезных дефектов, из-за которых под отключения отопления и горячей воды попадало почти 600 зданий – многоквартирные дома, социальные учреждения, административные здания. На этом участке будет проложена предизоллированная труба в ППУ, так называемая «умная» труба с системой оперативно-диспетчерского контроля. Это позволит постоянно контролировать состояние теплосети. В процессе монтажа трубопровода будет наложено 16 сварных швов.

— В связи с растущей динамикой повреждений, а также по результатам диагностики, которая показала несколько аварийно опасных участков, было принято решение заменить этот трубопровод в рамках текущего ремонта 2019 года. Эти работы важны для улучшения надежности теплоснабжения жителей Дзержинского района, — прокомментировал советник генерального директора новосибирского теплосетевого подразделения СГК Егор Шавшин.

Работы по монтажу и демонтажу теплосети на данном объекте будут завершены 25 августа. Благоустройство восстановят до 10 сентября.

Замена крупных участков изношенных теплосетей позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла и горячей воды в зимний период.

Напомним, что в 2019 году СГК отремонтирует в Новосибирске 27 километров теплосетей, из которых 5 километров — это капитальный ремонт протяженных участков тепломагистралей, остальные 22 километра заменят в ходе текущих ремонтов. Всего в зоне ответственности энергетиков СГК более 3000 км новосибирских теплосетей. Впервые за последние годы в городе перекладывают 12 крупных участков теплосетей общей протяженностью 5 км. Это те места, где зафиксировано наибольшее количество серьезных дефектов.

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Фото: пресс-служба СГК