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С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи

А вот сбор ягод клюквы можно начать лишь с 9 сентября.
  • 23/08/2019, 13:44
С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи

С 19 августа 2019 года жители Новосибирской области могут посещать лес для сбора дикоросов. С этого дня открыт сезон по заготовке брусники. С 26 августа новосибирцам разрешено собирать кедровые орехи и с 09 сентября – ягоды клюквы. Тем, кто приступит к их сбору раньше установленного времени, грозит штраф, сообщили в министерстве природы и экологии Новосибирской области.

Отмечается, что время заготовки лесных даров в этом году практически совпало с прошлогодним. В областном ведомстве подчеркнули, что при определении сроков сбора дикоросов учитываются погодные условия, время созревания плодов, территориальное расположение районов области. Официально установленные заготовительные сроки помогут уберечь заросли ягодников и кедрачи от повреждений, вызванных ранней заготовкой, и позволят сохранить будущий урожай.

Собирать дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации, расположенные в Новосибирской области на территории Искитимского и Колыванского лесничеств.

В министерстве природных ресурсов области предупреждают жителей региона, что за несоблюдение сроков сбора дикоросов предусмотрены щтрафные санкции.

— Согласно кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 3 ст. 8.26) за самовольные заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов нарушители могут быть оштрафованы: от 500 до 1000 рублей — отдельные граждане; от 1000 до 2000 рублей – должностные лица; от 10000 до 20000 рублей — юридические лица. Также могут быть конфискованы орудия совершенного правонарушения и незаконно собранная продукция, — отметил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков.

В минприроды напомнили, что для сбора ягод запрещено использовать совки, гребни, лопатки, а также колоты для добычи кедровых шишек. Применение этих незаконных методов сбора дикоросов наносит непоправимый вред природе: ягодник теряет свою способность полноценно плодоносить на многие годы, а кедры могут легко погибнуть от грибка, который появляется в местах ударов, нанесенных колотом.

В министерстве природных ресурсов и экологии региона также пояснили, что каких-либо ограничений по сбору дикоросов не существует. Лесные ягоды, грибы и кедровые орехи можно собирать в неограниченном количестве. Но при этом граждане должны знать и помнить, что весь лесной урожай должен использоваться исключительно для собственных нужд, а не для коммерческих целей. В последнем случае законом предусмотрено заключение договоров на аренду лесного участка.

Эксперты прогнозируют, что урожай дикоросов в этом году предположительно будет не ниже прошлых лет. По словам лесоводов региона, собирать клюкву лучше всего в Венгеровском, Кыштовском, Северном и Убинском районах. За брусникой следует поехать в Куйбышевский, Сузунский и Усть-Таркский районы. Шишки следует заготавливать в Болотнинском, Искитимском, Колыванском, Кыштовском и Северном районах, где произрастают кедры.

Фото: pixabay.com, автор- sunnysun0804

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