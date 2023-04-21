Больше 30 команд поучаствовали в конкурсе на знание прав потребителей в Калининке

Впервые в конкурсе на лучшее знание прав потребителей в Калининском районе приняли участие не только школы, но и предприятия. Во внеконкурсном зачете лидировал «Магнит», призовые места заняли школы № 211, 143 и лицей № 81.

Конкурс «На лучшее знание прав потребителей среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Калининского района» в этом году проводился в шестой раз. По информации организаторов – отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Калининского района, за предыдущие пять лет неоднократными призерами конкурса становились:

— школа № 78 (первое место в 2018 и 2019 годах);

— лицей № 81 (второе место в 2018 и 2021 годах);

— школа № 173 (второе место в 2017 году и третье место в 2018 году);

— школа № 211 (третье место в 2017 и 2019 годах).

Как рассказал заместитель главы администрации Калининского района Юрий Баев, с каждым годом количество участников конкурса возрастает. В прошлом году к школьникам Калининки присоединились команды из подшефных администраций областных районов – Доволенского, Сузунского, Черепановского и города Бердска. В этом году приехала также команда из Мошково. И впервые в состязании приняли участие предприятия Калининского района – компания «Магнит», производственное объединение «Север» и Новосибирский завод «Искра». Всем командам присваивались баллы, а призовые места присуждались только школьникам.

Всего на интеллектуальном ринге собралась 31 команда, из них 23 – из школ Калининского района Новосибирска, пять команд из области, и три предприятия приняли участие во внеконкурсном зачете.

В этом году по итогам конкурса первое место у школы № 211. Второе место заняла команда школы № 143, третье – команда лицея № 81. Лидером во внеконкурсном зачете стала сеть магазинов «Магнит».