Главой Красноярского края стал Михаил Котюков

Красноярский край возглавил 46-летний Михаил Котюков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата.

Как назначенного врио губернатора Красноярского края сегодня, 21 апреля, его представит полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев.

Котюков родился в 1976 г. в Красноярске, в 1999 г. окончил экономический факультет Красноярского государственного университета (КГУ).

Работал в администрации Красноярского края, куда попал по приглашению губернатора и преподавателя экономического факультета КГУ Валерия Зубова, затем в краевой администрации, начав с должности заместителя начальника главного финансового управления. После Котюков был заместителем губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. А в 2008 г. сменил Александра Новака на посту министра финансов края. Также Михаил Котюков работал в Минфин России, руководил ФАНО. Потом возглавлял министерство науки и высшего образования в правительстве Дмитрия Медведева.

С 2020 г. занимал должность заместителя министра финансов РФ, курировал департамент проектного управления и развития персонала.

Президенту РФ Владимиру Путину он пообещал, что весь свой потенциал и возможности будет применять для решения насущных для жителей края вопросов.

Напомним, о том, что отставка губернатора Красноярского края Усса планируется, редакция infopro54 писала 20 апреля. По данным издания РБК, губернатор может занять должность сенатора Законодательного собрания Красноярского края.