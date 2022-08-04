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Суд отправил начальника областного Росздравнадзора под домашний арест

  • 04/08/2022, 11:53
Автор:
новости Новосибирска
Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не удовлетворили.

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест на два месяца руководителя территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елену Хрусталеву по делу о мошенничестве, сообщается на сайте суда.

— В отношении Хрусталевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 01.10.2022, — говорится в сообщении.

Уточнятся, что обвиняемая освобождена из-под стражи.

В управлении судебного департамента Новосибирской области сообщили, что мера пресечения в отношении Хрусталевой была выбрана по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»).

Постановление не вступило в силу.

 

 

 

Ранее прокуратура прокомментировала ситуацию в областном Росздравнадзоре.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

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Теги : чиновник суд мошенник домашний арест


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