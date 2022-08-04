Суд отправил начальника областного Росздравнадзора под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест на два месяца руководителя территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елену Хрусталеву по делу о мошенничестве, сообщается на сайте суда.
— В отношении Хрусталевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 01.10.2022, — говорится в сообщении.
Уточнятся, что обвиняемая освобождена из-под стражи.
В управлении судебного департамента Новосибирской области сообщили, что мера пресечения в отношении Хрусталевой была выбрана по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»).
Постановление не вступило в силу.
Ранее прокуратура прокомментировала ситуацию в областном Росздравнадзоре.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать