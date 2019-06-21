Больше 800 дефектов на теплосетях выявили энергетики с начала испытаний в Новосибирске

С 10 июня проходят гидравлические испытания по самой большой зоне — Новосибирской ТЭЦ-5. В некоторых частях городах потребителям начали подавать горячую воду с 13 июня. Жителям Первомайского, части Заельцовского и Октябрьского районов (ул. Выборная, Ключ-Камышенское плато, МЖК, Восточный жилмассив) горячее водоснабжение начали восстанавливать 20 июня, остальным абонентам (большей части) – горячую воду подадут в период с 21 по 23 июня.

В связи с тем, что в этом году при проведении испытаний количество выявленных дефектов на треть больше, чем в прошлом году, увеличилось время проведения ремонтных работ на оборудовании тепловых сетей. Поэтому на отдельных участках сложных дефектов горячее водоснабжение будет восстановлено к 28 июня. Это касается жителей по ул. Гусинобродское шоссе, Красина, Есенина, Трикотажная, Артиллерийская.

Всего под временное отключение от горячего водоснабжения попали абоненты 2 047 жилых домов, 202 детских и 60 медицинских учреждений, и 748 прочих объектов.

С начала гидравлических испытаний энергетикам СГК удалось выявить 845 дефектов на теплосетях: 308 – на магистральных и 537 – на внутриквартальных. На сегодняшний день 561 дефект уже устранили. В мероприятиях задействован весь оперативный персонал новосибирского теплосетевого подразделения СГК. Ежедневно в ремонтах задействовано 80 единиц техники и 70 оперативных бригад.

Испытания и последующие ремонты проводятся в круглосуточном режиме.

Отметим, при проведении испытаний используется вода безопасной температуры – до 40 градусов Цельсия. Однако энергетики просят горожан соблюдать осторожность на улицах вблизи теплотрасс. Особое внимание необходимо уделить детям — рассказать им о правилах безопасности и не оставлять без присмотра. При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей. Это важнейшее условие их подготовки к следующему отопительному сезону.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте и на портале СГК Онлайн.

Фото: пресс-служба СГК