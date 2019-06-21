«Справедливая Россия» определилась с кандидатом в мэры

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» утвердило Виктора Козодоя в качестве кандидата в мэры Новосибирска. Об этом редакции сообщил председатель регионального отделения партии Анатолий Кубанов. По его словам, на региональном совете партии рассматривались семь кандидатур, в итоге справедливороссы практически единогласно (один воздержался) проголосовали в поддержку Козодоя.

— Мы тщательно подошли к подбору кандидатов, — говорит Кубанов. — Рассмотрено семь кандидатов. Там были действующие депутаты заксобрания, бывшие заместители полпреда. Но после тщательного, ювелирного анализа всех возможностей и готовности каждого из кандидатов выдвигаться на пост мэра сделали выбор. Были члены партии среди рассматриваемых кандидатов. Кто-то огорчился, что на него не сделали ставку.

Выдвижение человека не из партийной структуры, по словам руководителя регионального СР, — тренд, заданный лидером партии Сергеем Мироновым.

— Партия — это не секта, особенно социалистическая партия, — говорит Анатолий Кубанов. — Это максимально открытая организация. Она привлекает в свои ряды всех неравнодушных людей, которые могут быть полезны своим умом, опытом, искренностью, готовы сделать лучше жизнь нашего города, региона, государства. Сергей Миронов уже не первый год, в отличие от многих иных федеральных лидеров, открыт к диалогу, приглашает в широкие коалиции все здоровые политические силы. Мы не страдаем сектантскими подходами. Для нас важно — готов ли человек возглавить ту или иную выборную должность.

Виктор Козодой родился в Новосибирске в 1961 году. В 1990 году окончил Новосибирский государственный педагогический институт по специальности «История и педагогика». В 1980 году — сборщик завода точного машиностроения. В 1983 году стал оператором НПО «Восток». С 1986 по 1987 — заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Новосибирского государственного педагогического института. В 1990 году Виктор Козодой был избран депутатом Новосибирского городского Совета. 1992-1993 гг. — заместитель председателя Фонда имущества г. Новосибирска. 1994-1997 гг. — заместитель директора ЗАО «Сибтелеком». В 1997-2006 гг. — генеральный директор Фонда развития политических технологий и прогнозирования «Сибирь-Форум». С 2006 года работает в НОУ ВПО «Сибирская академия управления и массовых коммуникаций (институт)». Сначала был ректором, с 2010 по 2014 год — президент вуза. В 2005-2010 году — депутат Совета депутатов города Новосибирска. С марта 2010 года работал советником председателя Совета депутатов города Новосибирска. Заместитель губернатора Новосибирской области с 11 мая 2012 года по 6 апреля 2014 года, доктор исторических наук, профессор, соучредитель и ректор (2004–2010) Сибирской академии управления и массовых коммуникаций, в 2018 году работал исполняющим обязанности директора Института истории СО РАН.

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