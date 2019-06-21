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«Справедливая Россия» определилась с кандидатом в мэры

Партийцы сделали ставку не на своего соратника.
  • 21/06/2019, 13:31
Автор: Евгения Серёгина
«Справедливая Россия» определилась с кандидатом в мэры
«Партия, особенно социалистическая — это не секта.»

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» утвердило Виктора Козодоя в качестве кандидата в мэры Новосибирска. Об этом редакции сообщил председатель регионального отделения партии Анатолий Кубанов. По его словам, на региональном совете партии рассматривались семь кандидатур, в итоге справедливороссы практически единогласно (один воздержался) проголосовали в поддержку Козодоя.

 Мы тщательно подошли к подбору кандидатов,  говорит Кубанов.  Рассмотрено семь кандидатов. Там были действующие депутаты заксобрания, бывшие заместители полпреда. Но после тщательного, ювелирного анализа всех возможностей и готовности каждого из кандидатов выдвигаться на пост мэра сделали выбор. Были члены партии среди рассматриваемых кандидатов. Кто-то огорчился, что на него не сделали ставку.

Выдвижение человека не из партийной структуры, по словам руководителя регионального СР,  тренд, заданный лидером партии Сергеем Мироновым.

 Партия  это не секта, особенно социалистическая партия,  говорит Анатолий Кубанов.  Это максимально открытая организация. Она привлекает в свои ряды всех неравнодушных людей, которые могут быть полезны своим умом, опытом, искренностью, готовы сделать лучше жизнь нашего города, региона, государства. Сергей Миронов уже не первый год, в отличие от многих иных федеральных лидеров, открыт к диалогу, приглашает в широкие коалиции все здоровые политические силы. Мы не страдаем сектантскими подходами. Для нас важно  готов ли человек возглавить ту или иную выборную должность.

Виктор Козодой родился в Новосибирске в 1961 году. В 1990 году окончил Новосибирский государственный педагогический институт по специальности «История и педагогика». В 1980 году  сборщик завода точного машиностроения. В 1983 году стал оператором НПО «Восток». С 1986 по 1987  заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Новосибирского государственного педагогического института. В 1990 году Виктор Козодой был избран депутатом Новосибирского городского Совета. 1992-1993 гг.  заместитель председателя Фонда имущества г. Новосибирска. 1994-1997 гг.  заместитель директора ЗАО «Сибтелеком». В 1997-2006 гг.  генеральный директор Фонда развития политических технологий и прогнозирования «Сибирь-Форум». С 2006 года работает в НОУ ВПО «Сибирская академия управления и массовых коммуникаций (институт)». Сначала был ректором, с 2010 по 2014 год  президент вуза. В 2005-2010 году  депутат Совета депутатов города Новосибирска. С марта 2010 года работал советником председателя Совета депутатов города Новосибирска. Заместитель губернатора Новосибирской области с 11 мая 2012 года по 6 апреля 2014 года, доктор исторических наук, профессор, соучредитель и ректор (2004–2010) Сибирской академии управления и массовых коммуникаций, в 2018 году работал исполняющим обязанности директора Института истории СО РАН.

Фото со страницы Виктора Козодоя в Facebook

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