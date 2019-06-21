Финансирование доставки товаров первой необходимости в отдаленные сёла будет увеличено

В Новосибирской области увеличен размер компенсации за доставку товаров первой необходимости компаниям, реализующим торговлю в сельских районах, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующие изменения в порядок компенсации части транспортных расходов по доставке обозначенных товаров, начиная с 11 километра от районных центров, приняты региональным минпромторгом.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, 41 организация региона получит субсидии на компенсацию транспортных расходов по доставке товаров в отдаленные сёла 20 сельских районов.

— Теперь компании могут увеличить единовременный размер субсидии до 500 тысяч рублей вместо 300 тысяч и получить компенсацию транспортных затрат по итогам четырех кварталов, — подчеркнул Андрей Гончаров. — Данная мера господдержки направлена на сохранение действующей торговой сети отдаленных сел, развитие новых форматов торговли, расширение ассортимента реализуемых товаров первой необходимости в селах.

Отмечается, что с 2019 года финансирование порядка предоставления субсидий на компенсацию подвоза социально значимых товаров на село в регионе было увеличено до 21 млн рублей. Внесение новых поправок в порядок компенсации части транспортных расходов по доставке обозначенных товаров, начиная с 11 километра от районных центров, позволят увеличить не только количество получателей субсидии, но и единовременный размер субсидии.

Получателями субсидии уже стали хозяйствующие субъекты Барабинского, Венгеровского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Кочковского, Коченевского, Краснозерского, Куйбышевского, Купинского, Новосибирского, Мошковского, Ордынского, Сузунского, Татарского, Убинского, Чановского, Черепановского и Чистоозерного районов Новосибирской области. Поддержка по итогам первого квартала была оказана на сумму свыше 5,8 млн рублей.

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