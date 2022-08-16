По данным автомобильного сайта Дром, в Новосибирской области только 12% положительно высказались о пассажирском автопарке: 9% считают его хорошим, а 3% — даже отличным.

— Больше половины новосибирцев недовольны состоянием общественного транспорта. Ужасным автопарк своего региона назвали 26%, и еще 31% — плохим. При этом 31% опрошенных ставит оценку «удовлетворительно», — говорится на сайте.

При этом отмечается, что в целом по стране 25% положительно высказались о пассажирском автопарке. При этом 18% считают автопарк своего региона ужасным, а плохим — 24%. «Удовлетворительным» его назвали 33% опрошенных.

— От региона к региону мнения значительно отличаются. Около 60% жителей Москвы и Московской области положительно оценили свой общественный транспорт. А в Сибири и на Дальнем Востоке, наоборот, около половины опрошенных назвали пассажирский автопарк регионов «плохим» и «ужасным», — уточнили на сайте Дром.

В опросе приняли участие почти 9 тысяч человек.