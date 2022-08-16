Определен подрядчик, который отремонтирует Ленинградский мост в Омске

Власти Омска подвели итоги аукциона на определение подрядчика, который выполнит строительно-монтажные работы по капитальному ремонту Ленинградского моста. Стоимость работ составит 1,9 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба администрации Омска, ремонт начнут в этом году и завершат менее чем за два года.

— Победителем аукциона признано ООО «Стройтраст». Мероприятия по капитальному ремонту Ленинградского моста планируется выполнить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок окончания выполнения работ по объекту — 31.05.2024, — говорится в сообщении пресс-службы города.

По данным муниципалитета, на время ремонта мост полностью перекрываться не будет. Движение по двум полосам будет сохраняться на все время проведения работ. Для этого ремонтные работы будут вестись поэтапно, сначала левая часть моста, а затем правая.

— В составе мероприятий по капитальному ремонту предусмотрены ремонт опор моста, пролетных строений, мостового полотна, сопряжения моста с насыпью, лестничных сходов, укрепление конусов насыпи, а также замена тротуарных консолей. Габариты вновь устроенных тротуаров будут увеличены за счет выноса опор освещения и контактной сети за пределы тротуаров, — отмечает заместитель директора департамента строительства города Владимир Рябинин.

Отметим, что проект предусматривает архитектурную подсветку пролетов и опор моста. В повседневном варианте она будет с белым свечением и несколько раз в году будет меняться по случаю праздников.

Ленинградский мост был возведен в 1959 году и является старейшим мостом через Иртыш в Омске. Название моста происходит от ленинградского проекта, по которому он возводился. Этот мост — первый коммунальный транспортно-пешеходный железобетонный мост через Иртыш. Строительство Ленинградского моста повлияло на формирование прилежащих природных территорий — будущего парка Победы и «Птичьей гавани». При строительстве на берегу реки Замарайки изымался грунт для дамбы автодороги, в результате чего образовался котлован. Последний раз капитальный ремонт сооружения проводился в 1988 году. В настоящий момент на мосту закрыты тротуары и запрещено движение пешеходам.

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