В мэрии Новосибирска назвали причину многолетних потопов в Калининском районе

Главе Калининского районе Герману Шатуле и начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константину Васильеву в ближайшее время предстоит проработать схему действий по искоренению обильных потопов на кольце между микрорайонами «Юбилейный», «Родники» и «Снегири». Такое поручение в ходе оперативного совещания озвучил глава города Анатолий Локоть.

— Отработать предложения по техническому решению данной проблемы, — заявил глава города. — Считайте, осматривайте — построены ли ливнёвки, достаточное или недостаточное там течение, надо ли там расширять трубы. Но техническое решение — на стол. Потом будем смотреть, в какие планы его включать.

— Мы находились в местах подтопления, — сообщает Константин Васильев. — Вынуждены были открывать колодцы, чтобы приём воды производился быстрее. Были моменты с задержкой ухода воды. Но они были не критичны даже в тех местах, которые ранее были с большим объёмом подтопления. Простой был не такой большой, и, по сути, остановки транспорта не происходило.

Стоит отметить, что уже на протяжении продолжительного времени более-менее обильные осадки превращают проезжую часть в Калининском районе, по сути в водоём, преодолеть который проблематично большинству как водителей, так и пешеходов, о чём знают местные жители и во время дождей стараются в этом месте не ходить и не ездить. Минувшие выходные не стали исключением — несколько транспортных средств, включая общественный транспорт, встряли посреди лужи-озера. По соцсетям указанных микрорайонов «гуляет» фото автомобильных номеров, «утопленных» владельцами транспортных средств при попытке «выбраться» на сушу.

В то же время, по информации областного управления МЧС остановки транспорта конкретно на кольце имели место.

— Было эвакуировано 4 автомобиля и маршрутное такси, — сообщает заместитель начальника управления Евгений Лебедев. — Пострадавших нет.

По мнению главы города, главной причиной потопа является относительно молодая улица Мясниковой.

— Это — системная проблема, — напоминает мэр. — Усматриваю причину: мы сделали улицу Мясниковой, если раньше потоки распределялись на грунт, то сейчас они по ул. Мясниковой как по лотку, как по водотоку, добавляют воды к тому, что уже есть по Курчатова и другим улицам. Это — не шуточное дело, когда на час останавливается движение общественного транспорта на этой развязке.

Однако справедливости ради стоит отметить, что потопы «у Ашана» стали районной «достопримечательностью» ещё задолго до официального появления указанной улицы на карте Новосибирска, так как место находится в низине, куда стекает дождевая вода из трёх жилмассивов.

— Пик строительства ливнёвых канализаций пришёлся на 70 — 80 годы, — поясняет глава департамента. — За последние десятилетия город достаточно серьёзно вырос, но канализация, к сожалению, не развивалась такими темпами, как происходило строительство. Поэтому, когда происходят пиковые нагрузки на канализацию, она не в полном объёме справляется со своей работой.

Как отмечают в мэрии, в целом по городу, количество ливневых канализаций не успевает за темпами жилой застройки.

Напомним, потопы после дождей в Новосибирске постоянно происходят на площади Труда. В августе «наводнением» после ливня отметился Академгородок.

По информации мэрии Новосибирска, 362 км ливнёвой канализации находится в хозяйственном ведении муниципального предприятия «МетроМир», ещё 25 км — в стадии оформления в муниципальную собственность как бесхозных объектов. За период с 2017 по 2022 год промыто 42 км ливнёвой канализации, отремонтировано 2,2 тыс смотровых и 3 тыс дождеприёмных колодцев.

Ранее редакция сообщала о периодическом подтоплении жилмассива в Кировском районе Новосибирска.