Больше прав полиции — надежнее защита?

Как ранее сообщала редакция Infopro54, в первом чтении 8 декабря в Госдуме принят законопроект о расширении полномочий полиции. Данная тема вызвала интерес у читателей портала, в связи с чем редакция подготовила более углубленный материал.

Несколько фактов о проекте закона

Автор законопроекта — Правительство РФ.

Цель проекта — уточнение полномочий полиции, усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан.

Как обозначено в пояснительной записке, инициатива сформировалась в результате анализа правоприменительной практики закона «О полиции», в результате которого удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите граждан и общества от преступных посягательств.

Выявленные проблемы привели к следующим предложениям:

Сотрудник полиции теперь не обязан представляться гражданину до пресечения им ситуаций, угрожающих жизни и здоровью сотрудника полиции, иных граждан, пресечения преступления или административного правонарушения. Наряду с проверкой документов, сотрудник полиции теперь вправе требовать от гражданина в случае их обращения назвать фамилию, имя, отчество. Для проверки и принятия решения по зарегистрированным в установленном порядке, заявлениям и сообщениям о происшествии полиция наделяется правом проводить осмотр места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и иных объектов. Осуществлять личный досмотр граждан становится возможным при наличии у сотрудника полиции оснований полагать, что граждане скрывают при себе предметы хищения. Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, организациям (в том числе в их отсутствие, помимо их воли) теперь становится возможным и в целях задержания лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на лиц, совершивших деяние, содержащее признаки преступления.

Предлагается сделать возможным применение огнестрельного оружия сотрудником полиции — при возникновении у него оснований расценить действия гражданина, как угрозу нападения на него. Полиция наделяется правом вскрытия транспортного средства, проникновением в него в случае необходимости спасения жизни граждан, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках, для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлении, для пресечения преступления, для проверки сообщения об угрозе террористического акта, для проведения осмотра, если имеются основания полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые или ограниченные в обороте.

Вскрыть транспортное средство будет возможно и в отсутствии собственника, о чем он будет проинформирован после вскрытия в течение 24 часов. При этом сотрудник полиции не будет нести ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства по предложенным основаниям.

Законопроект предлагается также дополнить положением об освобождении сотрудника полиции от преследования за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Госдумы, до 06.01.2021 президент РФ, правительство РФ, Госдума и Совет Федерации смогут внести свои поправки, после чего законопроект будет доработан и внесен на рассмотрение во втором чтении.

Фото с сайта МВД. РФ