«Родину» не пускают контролировать предстоящие выборы

Из более чем 40 претендентов от регионального отделения партии «Родина» в состав территориальных избирательных комиссий на территории Новосибирска и Новосибирской области утверждены только 4 человека. Получить разъяснения по этому факту новосибирские «родинцы» намерены в Центральной избирательной комиссии, областной прокуратуре и — при отрицательном результате — в суде.

— Мы предложили достойные кандидатуры, — сообщают в партийном реготделении. — Это опытные люди, у кого-то за плечами работа в территориальных избирательных комиссиях, в участковых комиссиях, другие имеют большой опыт работы наблюдателем на выборах. Наши представители присутствовали в предыдущем составе территориальных комиссий, и нареканий или замечаний к их работе не было. Эти кандидатуры были утверждены советом регионального отделения партии «Родина» в Новосибирской области.

При этом, как отмечают «родинцы», в территориальных комиссиях гораздо большее представительство получили партии, практически не ведущие политической деятельности на территории Новосибирска и Новосибирской области.

— Например, представители партии «Патриоты России», которая не только не представлена ни в заксобрании, ни в городском совете, не принимала участие в выборах, но и фактически не ведут никакой политической деятельности, при этом они получили в территориальных избирательных комиссиях 17 мест, — сообщают в «Родине». — На наш взгляд, в данных решениях усматривается факт нарушения ФЗ «О политических партиях». По нашему мнению, в решении избирательной комиссии усматриваются признаки нарушения 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Формирование территориальных избирательных комиссий избирком Новосибирской области осуществляет с 7 октября. В настоящее время уже завершился прием предложений по кандидатурам в состав комиссий от политических партий и избирательных объединений.

Фото с сайта реготделения партии «Родина»