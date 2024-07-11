Больше в два раза: в июне 45 человек утонуло в водоемах Новосибирской области

В этом году на воде в Новосибирской области погибло 48 человек, в прошлом году за аналогичный период – 28.

— Самое страшное то, что за неполных три недели июня погибло 45 человек, когда мы наблюдали два пика солнечной активности, в знойные и жаркие периоды, — говорит Виктор Орлов, начальник МЧС по Новосибирской области, на экстренном брифинге.

Одна из причин такого количества смертей — крайне аномальная жара.

Гибель людей произошла в местах неорганизованного купания и там, где купание запрещено.

– Это места одиночного купания и места традиционного отдыха населения у воды не обеспеченные спасательными постами, – отметил Орлов.

После анализа происшествий выяснилось, что система безопасности на водных объектах региона в этом году соответствует нормативам и даже лучше, чем в прошлом году.

— Функционирует 17 пляжей и 62 места массового традиционного отдыха. Было спасено 54 человека. Это в 5,5 раз больше, чем в прошлом году, — подчеркнул Орлов.

По его словам, гибели населения на водных объектах удалось избежать благодаря усилиям спасателей. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют купающимся детям без присмотра родителям.

Ранее редакция сообщала о надвигающейся аномальной жаре предупредили жителей Новосибирской области.