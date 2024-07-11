Новосибирская студентка требует от блогеров вернуть деньги за курсы инфоцыганства

Студентка новосибирского вуза требует от известных блогеров Ани Ищук и Димаса Блога (семья Ларионовых — прим. Редакции) вернуть потраченные на обучение 100 тысяч рублей. Чтобы купить у парочки тик-токеров курс по продюсированию в «Элитной школе запусков», девушка взяла кредит.

— Я очень давно наблюдала за блогерами, они вызывали доверие и уважение. Увидела в социальных сетях рекламу курсов и решила подать заявку. Через несколько дней получила ответ и была очень рада, — рассказала Om1 Новосибирск девушка.

Сибирячка учится на 3-м курсе в СГУПС. Она планировала с помощью обучения заработать деньги с навыками продюсера и исполнить давнюю мечту — съездить в Париж.

По словам студентки, ожидания от приобретения распиаренных курсов не оправдались. Вместо договоров блогеры и их менеджеры ознакомили покупательницу с тарифом.

— По сути, само обучение представляло из себя инфоцыганство. Мне и другим заинтересовавшимся выдали материал и пустили в свободное плавание, — пояснила собеседница.

Девушка пыталась связаться с блогерами, чтобы вернуть деньги, но те игнорировали ее сообщения. На ее вопросы менеджеры никакого внятного ответа не дали.

Сейчас студентка объединилась с другими недовольными курсами покупателями. Для решения финансового вопроса с блогерами они наняли юриста.

Если тик-токеры добровольно не захотят вернуть деньги, сибирячка намерена обратиться с иском в суд.

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