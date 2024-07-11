В Новосибирске хотят разорвать единый тепловой контур двух берегов

Депутат регионального парламента Владимир Анисимов предложил разорвать тепловой контур левого и правого берега Новосибирска.
— Первый ленинский вывод от ТЭЦ-2 идет транзитом под Октябрьским мостом. Это две трубы 900 диаметра, плюс теплоноситель, — отметил Анисимов. — Это огромная нагрузка на опоры и пролетное строение моста. Тем более, что состояние трубопроводов там не удовлетворительное. Запускать в таком состоянии теплотрассу нельзя, так как там везде течет, а сейчас мы ремонтируем Октябрьский мост.
По мнению депутата, настало время разорвать общую систему теплоснабжения Новосибирска и разделить ее на левобережную и правобережную. Он напомнил, что эта тема уже неоднократно обсуждалась и ее решение откладывалось к срокам капитального ремонта моста.
— Просьба внимательно посмотреть на эту ситуацию вместе с энергетиками и принять управленческое решение, — обратился он к заммэра Новосибирска Олегу Клемешову. —Первый ленинский вывод ТЭЦ-2 обеспечивает небольшую часть центральной части города и ее вполне можно переключить на ТЭЦ-5.
Напомним, ремонт Октябрьского моста идет с отставанием от запланированных сроков. Мэрии Новосибирска пришлось сменить подрядчика.
Фото из телеграм-канала мэра Максима Кудрявцева, предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.
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