В Новосибирске хотят разорвать единый тепловой контур двух берегов

Депутат регионального парламента Владимир Анисимов предложил разорвать тепловой контур левого и правого берега Новосибирска.

— Первый ленинский вывод от ТЭЦ-2 идет транзитом под Октябрьским мостом. Это две трубы 900 диаметра, плюс теплоноситель, — отметил Анисимов. — Это огромная нагрузка на опоры и пролетное строение моста. Тем более, что состояние трубопроводов там не удовлетворительное. Запускать в таком состоянии теплотрассу нельзя, так как там везде течет, а сейчас мы ремонтируем Октябрьский мост.

По мнению депутата, настало время разорвать общую систему теплоснабжения Новосибирска и разделить ее на левобережную и правобережную. Он напомнил, что эта тема уже неоднократно обсуждалась и ее решение откладывалось к срокам капитального ремонта моста.

— Просьба внимательно посмотреть на эту ситуацию вместе с энергетиками и принять управленческое решение, — обратился он к заммэра Новосибирска Олегу Клемешову. —Первый ленинский вывод ТЭЦ-2 обеспечивает небольшую часть центральной части города и ее вполне можно переключить на ТЭЦ-5.

Напомним, ремонт Октябрьского моста идет с отставанием от запланированных сроков. Мэрии Новосибирска пришлось сменить подрядчика.