Выше +30: о надвигающейся аномальной жаре предупредили жителей Новосибирской области

Жителей Новосибирской области предупредили о предстоящей аномальной жаре в регионе.

Как сообщили в МЧС со ссылкой на Западно — Сибирское УГМС, с 12 по 19 июля по Новосибирской области местами столбик термометра превысит 30-градусную отметку. В связи с этим ведомство напомнило главные правила поведения при аномально жаркой погоде.

Одевайтесь правильно: носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором.

— Избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени. Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа. Будьте бдительны: помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров, — рекомендуют спасатели.

Если все же не удалось избежать теплового или солнечного удара, специалисты советуют быстро принять душ, медленно выпить много воды и уйти в более прохладное место.

Ранее редакция сообщала о том, что после изнуряющих жарких дней в Новосибирскую область пришло похолодание и дожди с грозами.