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«Большие гастроли» Тюменского Большого Драматического театра в Новосибирске

  • 18/05/2023, 12:10
афиша Новосибирска
20‒25 июня 2023 года.

«Большие гастроли» Тюменского Большого Драматического театра в Новосибирске организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» на сцене Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» пройдут показы спектаклей «Тартюф», «Восемь женщин», «Каренин А.», «Новеченто (1900-й)».

«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты», – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

20 июня 18.30 и 21 июня 18.30

«Тартюф»

Комедия в двух действиях, 12+

Жан-Батист Мольер

Режиссер-постановщик — Александр Баргман

Художник-постановщик — Елена Жукова

афиша Новосибирска

Объект насмешек для автора в этой комедии – лицемерие. Воплощением этого порока является Тартюф – обедневший дворянин, который втерся в доверие к хозяину и начал устанавливать свои «духовные и нравственные» законы. Жители дома, вся семья – пытаются отвоевать у изменившегося Оргона свою свободу, право любить и наслаждаться жизнью. В этой борьбе герои комедии попадают в забавные, фарсовые, а порой и драматические ситуации, дойдя до критической точки разрушения семьи, дома и жизней. Пьеса полна сарказма, отчаяния и протеста самого Мольера против никуда не исчезающих и вечно возрождающихся «тартюфов», которые под личиной благочестия и высших помыслов преследуют свои корыстные и разрушительные цели.

В ролях: Николай Аузин, почётный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Осинцев, Жанна Сырникова, Софья Илюшина, Наталья Никулина, Александр Тихонов, Виталий Илюшкин, Дарья Шалдуга, Кристина Тихонова, Александр Кудрин, Андрей Волошенко, Дмитрий Егоров, Егор Медведев, Елена Махнева, Николай Падалко, Роман Гусак.

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут с антрактом

22 июня 18.30

«Восемь женщин»

Музыкальная комедия в двух действиях, 16+

Робер Тома

Режиссер-постановщик и балетмейстер — Сергей Захарин

Художник-постановщик — Евгения Шутина

афиша Новосибирска

Эта рассказанная языком пластики и вокала история о любви и ненависти начинается под Рождество: на заснеженной вилле во Франции происходит убийство хозяина дома. Кто преступник, предстоит выяснить восьми женщинам, собравшимися под одной крышей. При этом у каждой из них есть свой мотив, и любая может оказаться убийцей.

Жанр спектакля трудно определить – это жгучая смесь детектива, драмы, чёрной комедии и мюзикла. Палитра ярких актерских работ порадует всех любителей театра, а музыка, написанная специально для спектакля инди-поп группой «OQJAV», раскроет характер и сущность каждой героини.

В ролях: заслуженная артистка России Татьяна Пестова, Наталья Никулина, Софья Илюшина, Евгения Казакова, Кристина Тихонова, Елена Махнёва, Жанна Сырникова, Ольга Безбородова, Дарья Терёшина.

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут с антрактом

23 июня 18.30 и 24 июня 18.00

«Каренин А.»

Мелодрама, 16+

По мотивам романа Л. Толстого «Анна Каренина»

Автор инсценировки и режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Южной Осетии Роман Габриа

Художник-постановщик – Арина Слободяник

афиша Новосибирска

В основе пьесы Романа Габриа лежит толстовский текст и ставшие легендой персонажи великого романа. Спектакль «Каренин А.» — это взгляд с иного ракурса на всем известную историю. Жизнь Анны пройдет перед зрителями, увиденная глазами обманутого супруга – Алексея Каренина. И раскроется еще одна драма – любовь мужа, пытающегося отстоять свою семью, свое счастье. В спектакле Романа Габриа Алексей Каренин человечен. Мы увидим его в счастье и в страдании. Увидим его настоящим, неподдельно любящим, оскорбленным тем, что обманут.  Это рассказ о человеке, который нашёл в себе силы простить. Прощение не ограничивает ничью свободу, не делит людей на правых и неправых — это духовная сила, которая превращает зло в добро, ревность в любовь, страдание в сострадание.

В ролях: Александр Тихонов, Полина Егорова, Николай Аузин, Кристина Тихонова, Виталий Илюшкин, Софья Илюшина, Андрей Волошенко, Ольга Игонина, Сергей Белозерских, Владимир Ващенко, Рома Созонов (учащийся театральной студии при ТБДТ), Лёва Аузин, Ксюша Степанова, Мари Бок, Тёма Лисовский (учащиеся театральной студии при ТБДТ)

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут с антрактом.

25 июня 18.00

«Новеченто (1900-й)

Мелодрама, 12+

Алессандро Барикко

Режиссер-постановщик и балетмейстер – Сергей Захарин

Художник-постановщик – Евгения Шутина

афиша Новосибирска

В первый день XX века на пароходе «Вирджиния» в ящике из-под лимонов был найден младенец. Мальчика назвали Дэнни Будман Т.Д. Лемон Новеченто. Он рос и проводил свою жизнь на этом огромном океанском лайнере, курсировавшем между Америкой и Европой, и никогда не сходил на берег. Там же чудесным образом Дэнни научился играть на рояле, стал блестящим виртуозом и развлекал публику вместе с ресторанным оркестром. С ним связаны удивительные истории, а его жизнь превратилась в легенду.

В ролях: почётный работник культуры и искусства Тюменской области Сергей Осинцев, Виталий Илюшкин, Николай Падалко, Вадим Кудрявцев, Игорь Канев.

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут без антракта.

Фото предоставлены пресс-службой театра «Красный факел»

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : спектакль афиша Новосибирска «Большие гастроли» Тюменского Большого Драматического театра


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