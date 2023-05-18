Памятник Николаю Чудотворцу установят в Новосибирске

Напротив входа в Нарымский сквер в Новосибирске со стороны ул. Челюскинцев будет установлен памятник Николаю Чудотворцу, сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.

— МАУ «Горзеленхоз» заключил муниципальные контракты с подрядными организациями, которые выполнят работы по устройству основания для памятника и его установке, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по возведению памятника будут завершены к 20 июня. Торжественное открытие планируется в День города Новосибирска.

Памятник был изготовлен ещё пять лет назад. Он представляет собой 3,5-метровую фигуру Николая Чудотворца на 2-метровом постаменте. Изначально ее планировали поставить на Красном проспекте рядом с часовней,однако эту идею отверг городской худсовет. В 2019 году Новосибирская епархия Русской православной церкви предложила установить памятник рядом с собором. Благотворителем на изготовление памятника выступил банк «ВТБ».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют отремонтировать памятник архитектуры за 18 млн рублей.