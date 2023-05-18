В Новосибирске на ул. Иподромской построят 43-этажный небоскрёб

В ходе заседания президиума градостроительного совета Новосибирска ГК «СибирьИнвест» представила проект территории неподалёку от театра «Глобус», включающий 43-этажный жилой небоскрёб и 3-этажный спортивно-оздоровительный центр. Под центр мэрия уже предоставила застройщику участок. Проект небоскрёба, по словам директора ГК Антона Струлёва пока находится в стадии заморозки, по нему ещё не решён вопрос с аэронавигацией.

— До сих пор в городе максимальная высотность зданий была 35-37 этажей, — сообщал Колмаков. — Были желающие построить более высотные объекты, но упирались в препоны. Сейчас мы решаем вопрос с Росавиацией, не урегулирована тема с оборудованием, которое используется при проведении полетов. Последние штрихи уладим и будим запускать проект. Все разрешения уже получены, а там будут использоваться более сложные системы, чем в обычных зданиях, за исключением Росавиации. Надеюсь, что согласование с Росавиацией получим в этом году.

Напомним, что ранее появление небоскрёба в районе метро «Октябрьская» анонсировал глава регионального минстроя Алексей Колмаков в конце января текущего года. Он говорил о том, что высота здания может составить 60 этажей. Назвать инициаторов строительства чиновник отказался.

Тогда же опрошенные редакцией участники новосибирского строительного рынка сообщали, что в городе существуют ограничения по высотности строительства со стороны аэропортов. При таких вводных возведение небоскребов в районе станции метро «Октябрьская» технически невозможно. Кроме того, существует много дополнительных вопросов, без учета которых возводить дома высотой более 100 метров именно в Новосибирске нереально.

— Строительная отрасль в части подрядчиков совершенно не готова к строительству таких объектов. — комментировал один из застройщиков. —Здание высотой более 100 метров требует других подходов в части проектирования, другого класса бетона и арматуры, других мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, строительства водопроводных систем, отопления. Это приводит к росту себестоимости и цены квадратного метра. В сегодняшних ценах — примерно на 30% от самого дорогого жилья в городе. Это комфортные расценки для Москвы, новосибирские покупатели к этому не готовы. Никто из девелоперов не будет работать себе в убыток.

Ранее редакция сообщала о перспективах строительства жилья на участке за ГПНТБ.