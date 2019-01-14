Большинство автовладельцев не столкнется с повышением тарифов по ОСАГО

Большинство страховщиков сохранят текущее значение базового тарифа по ОСАГО или снизят его на тех территориях, на которых они преимущественно работают. Об этом свидетельствует опрос страховщиков, проведенный Российским союзом автостраховщиков (РСА), сообщили в пресс-службе союза.

Так, к регионам, в которых тариф будет оставлен без изменений или понижен, многие страховщики относят Москву и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область (на этих четырех территориях зарегистрирована пятая часть всего российского автопарка). Среди территорий, на которых тарифы будут оставлены без изменений или снижены, ряд страховых компаний также называют следующие субъекты РФ: Астраханскую область, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Кировскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Магаданскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Пензенскую, Псковскую, Самарскую, Саратовскую, Сахалинскую, Свердловскую, Томскую, Ярославскую области, Байконур, Алтайский, Красноярский, Пермский края, Республики Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Тыва, Удмуртская, Чувашия, Чукотский и Ненецкий автономный округа.

Кроме того, ряд страховщиков планируют оставить неизменными или снизить тарифы на следующих территориях: Тюмень, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Северодвинск, Брянск, Клинцы, Камышин, Михайловка, Борисоглебск, Лиски, Россошь, Краноскаменск, Кемерово, Анапа, Геленджик, Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк, Курган, Мурманск, Североморск, Апатиты, Мончегорск, Великий Новгород, Боровичи, Ливны, Мценск, Горно-Алтайск, Уфа, Элиста, Сыктывкар, Ухта, Симферополь, Севастополь, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Бугульма, Лениногорск, Чистополь, Набережные Челны, Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево, Кисловодск, Михайловск, Ставрополь, Тула, Тюмень, Нефтеюганск, Нягань, Сургут, Магнитогорск, а также города Батайск и Шахты Ростовской области (которая в целом относится к “красной”, проблемной зоне по ОСАГО).

При этом некоторые страховщики, которые не продают полисов на каких-либо территориях и не имеют там своих офисов урегулирования убытков, стараются установить в этих регионах тарифы по максимальной границе коридора. Это мера, которая должна снизить для страховых компаний риски покупки их полисов недобросовестными посредниками и последующих злоупотреблений правом в отношении этих страховщиков.

В РСА подчеркнули, что значительная часть опытных безаварийных автовладельцев заплатит за полис ОСАГО в 2019 году меньше, чем годом ранее.

— Напомним, что наряду с изменением тарифных ставок был изменен также коэффициент возраста-стажа. Понижающие коэффициенты 0,93-0,99 предусмотрены для автовладельцев старше 35 лет со стажем вождения от 3 лет. Согласно расчетам актуариев, уровень риска между «новичками» и «опытными водителями» различается в 6,3 раза, уровень риска между «молодой» и «пожилой» категориями водителей отличается в 5,9 раза, при этом уровень риска между «молодыми» и «возрастными» различается в 2 раза даже в первый год вождения. В результате опытные водители будут платить за полис меньше, — отметили в пресс-службе.

Таким образом, даже на тех территориях, где базовый тариф будет повышен, система новых коэффициентов позволяет использовать значительные возможности для снижения ставок для опытных безаварийных водителей. В результате в совокупности большинство автомобилистов получат скидки.

С 9 января 2019 года вступила в силу новая редакция указания Банка России о тарифах на ОСАГО. Оно расширяет тарифный коридор на 20% вверх и вниз, вводит 58 градаций по возрасту и стажу, а также реформирует коэффициент «бонус-малус». В результате коэффициент «возраст-стаж» снизился для опытных водителей и несколько вырос для молодых и неопытных. Реформа коэффициента «бонус-малус», согласно указанию ЦБ, будет запущена с 1 апреля. Каждому автовладельцу будет назначен один коэффициент «бонус-малус», который будет меняться один раз в год. При этом если сейчас у водителя несколько коэффициентов «бонус-малус» и он не попадал в аварии, то за ним будет закреплен наименьший из его коэффициентов.

— Вступление в силу новой редакции указания Банка России — это первый и важный этап реформы тарифообразования в ОСАГО, итогом которой должна стать полная либерализация тарифов по обязательной «автогражданке». В результате тариф будет устанавливаться более справедливо: опытные безаварийные водители будут платить за ОСАГО меньше, а неопытные и часто попадающие в аварии водители — существенно больше. Благодаря этому автовладельцы с аварийным стилем вождения получат мощный экономический стимул для того, чтобы его менять в лучшую сторону, — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Фото: Ростислав Нетисов