В 2019 году качество услуг операторов мобильной связи оценят в 63 российских городах

В этом году Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой проведет замеры качества услуг сотовых операторов «большой четверки» в 63 российских городах, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— В ходе оценочных мероприятий будет проверено качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи. Измерениями будут охвачены основные транспортные проспекты и центральные улицы городов, подъезды к ж/д вокзалам, торговым центрам, а также иные территории с высокой плотностью концентрации абонентов, — уточнили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что в некоторых городах тестирование будет проводиться уже во второй и третий раз. К примеру, в Воронеже, Краснодаре, Ставрополе, Кургане, где последние замеры проводились в 2015 году. Охвачены замерами будут и новые области, в частности, строящаяся ЦКАД, города юга и юго-запада Подмосковья, Ленинградской области, Крыма.

Кроме того, мероприятия по оценке качества услуг мобильной связи проведут и в рамках подготовки и проведения крупных спортивных и общественно-значимых мероприятий, в числе которых Универсиада в Красноярске, мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Казани, всероссийский форум «Таврида» в Крыму, Восточно-экономический форум во Владивостоке.

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