Большинство действующих новосибирских депутатов заявились на праймериз

Прием заявок на праймериз «Единой России» завершился. В Новосибирской области их подали 524 кандидата. Они претендуют на участие в двух выборных кампаниях: горсовет Новосибирска и региональный парламент Новосибирской области.
Многие заявлялись сразу на выборы горсовета и в Заксобрание.
В горсовет на праймериз выдвинулись почти все действующие депутаты – члены партии «Единая Россия», так и примкнувшие к ним представители других партий: 26 народных избранников.
Анастасия Андронова снова планирует выдвинуться по округу №40,
Дмитрий Асанцев, спикер горсовета нынешнего созыва, заявился на округе №21,
Андрей Аникин — на округ №30,
Ирина Беспечная — на округ №4 (ранее состояла во фракции ЛДПР),
Александр Бестужев — на округ №22,
Сергей Бондаренко — на округ №50,
Александр Быковский — на округ №49,
Андрей Гудовский — на округ №41(избирался в седьмой созыв как самовыдвиженец),
Лилия Гончарова — на округ №34,
Инна Ильиных — на округ №38,
Ирина Константинова — на округ №13,
Игорь Кудин — на округ №20,
Денис Кулинич — на округ №29,
Евгений Крайнов — на округ №18,
Владислав Люмин — на округ №9,
Александр Мухарыцин — на округ №39 (избирался как самовыдвиженец),
Кирилл Покровский — на округ №31,
Евгений Прохоров — на округ №5 (самовыдвиженец, поддерживал ЛДПР),
Василий Стрекалов — на округ №27 (ранее — ЛДПР),
Александр Тарасов — на округ №19,
Игорь Титаренко — на округ №37,
Сергей Трубников — на округ №24,
Николай Тямин — на округ №28,
Денис Чаховский – на округ №32,
Дмитрий Червов — на округ №26,
Павел Чернышев — на округ №14.
В праймериз по отбору кандидатов от партии для участия в выборах в горсовет, по всей видимости, решили не участвовать следующие депутаты от «Единой России» седьмого созыва: Александр Савельев, Евгений Лебедев, Алексей Джулай, Евгений Яковенко и Алексей Михайлов.
Стоит отметить, что заявки на праймериз подали многие помощники действующих депутатов, причем как горсовета, так и регионального парламента.
На место депутата по округу №2 претендует Юлия Адыбаева, которая сейчас работает помощником депутата. Помощником депутата также работают Надежда Астахова (округ №17), Всеволод Власевский (округ №8), Елена Воронина (округ №15), Дарья Гузева (округ №17), Кристина Дандерфер (№38), Любовь Данилина (№13), Ирина Евдокимова (№25), Никита Евсеев (№44), Елена Ершова (№15), Кристина Зайцева (№35), Юрий Коновалов (№3), Татьяна Масленкова (№16), Алексей Никитин (№49), Екатерина Николаева (№1), Константин Осипов (№38), Марк Островский (№8), Роман Никитенко (№23), Юлия Сурнина (№36), Ирина Тетерина (№28), Надежда Шилко (№33), Александр Щепетнев (№8).
Среди участников праймериз, желающих стать кандидатами в орган местного самоуправления, которых будет выдвигать партия, есть известные в городе люди. Среди них:
В праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах в Законодательное собрание Новосибирской области восьмого созыва решили пойти 42 действующих депутата:
Алексей Андреев — округ №36,
Валерий Бадьин — №12,
Александр Барсуков — округ №10,
Екатерина Белькова — округ №11 (ранее — ЛДПР),
Андрей Биль — округ №10,
Олег Бугаков — округ №7,
Сергей Гайдук — округ №8,
Игорь Гришунин — округ №17,
Ирина Диденко — округ №12,
Валерий Ильенко — округ №9,
Роман Казаков — округ №14 (ранее — ЛДПР),
Сергей Кальченко — округ №6,
Павел Кива — округ №18,
Екатерина Козловская — округ №19,
Дмитрий Козловский — округ №29,
Сергей Конько — округ №34,
Наталия Красовская — округ №11 (ранее — ЛДПР),
Александр Кулинич — округ №5,
Виктор Кушнир — округ №1,
Дмитрий Курочкин — округ №20 (ранее — ЛДПР),
Майис Мамедов — округ №14,
Иван Мороз — округ №14,
Виталий Новоселов — округ №4,
Вениамин Пак — округ №26,
Евгений Подгорный — округ №27,
Олег Подойма — округ №7,
Юрий Похил — округ №17,
Зоя Родина — округ №16,
Елена Спасских — округ №26,
Сергей Смирнов — округ №3,
Денис Субботин — округ №6,
Александр Тепляков — округ №13 (ранее — «Справедливая Россия За Правду»),
Елена Тырина — округ №15,
Игорь Умербаев — №2,
Дмитрий Франчук — округ №4,
Ярослав Фролов — округ №8,
Евгений Шаблинский — округ №23 (ранее — ЛДПР),
Юлия Швец — округ №3,
Андрей Шимкив — округ №13,
Александр Шпикельман — округ №9,
Александр Щербак — округ №32 (ранее — ЛДПР),
Анатолий Юданов — округ №18.
На партийный конкурс за возможность участия в выборах не подали документы Анатолий Жуков, Юрий Кошкин, Евгений Покровский, Сергей Титков. Трое депутатов, за исключением Кошкина, являются старожилами новосибирской политики и работали в Законодательном Собрании много созывов. В кулуарах обсуждается, что в выборах 2025 года также не планирует участвовать Николай Мочалин.
На участие в выборах в региональный парламент заявились и некоторые члены фракции из горсовета Новосибирска. Двое из них планируют принять участие только в этих выборах и не заявились на кампанию горсовета.
Дмитрий Асанцев — округ №26,
Александр Бестужев — округ №27,
Александр Быковский — округ №38,
Андрей Гудовский — округ №33,
Ирина Константинова — округ №23,
Игорь Кудин — округ №28,
Евгений Лебедев — округ №20 (идет только в Заксобрание, ранее возглавлял фракцию ЛДПР в горсовете),
Владислав Люмин — округ №23,
Александр Савельев — округ №28 (идет только в Заксобрание),
Александр Тарасов — округ №27,
Сергей Трубников — округ №26,
Павел Чернышев — округ №23.
В региональных выборах также планируют участвовать помощники действующих депутатов городского совета, Заксобрания и Госдумы: Иван Дудкин (№18), Алена Козлова (№20), Марина Комарь (№19), Александр Лесников (№38), Татьяна Масленкова (№24), Алексей Нам (№26), Роман Никитенко (№27), Алексей Никитин (№38), Александра Образцова (№34), Оксана Рябова (№7), Светлана Савинская (№24), Юлия Сурнина (№34), Нина Тетерина (№31), Любовь Шарова (№15), Марина Шерстобитова (№15), Александр Шепетнев (№23), Светлана Щербинина (№23). Заявки на участие подали и многие представители отделений партии на местах.
Как и на выборах в горсовет, за мандаты в Законодательном Собрании изъявили желание побороться под крылом партии власти известные в Новосибирске персоны. Некоторые из них планируют принять участие в обеих кампаниях:
Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов ЕР в региональный парламент и горсовет продлится с 19 по 25 мая, результаты, партия обещает объявить до 28 мая.
Выборы в городской совет Новосибирска и региональный парламент ожидаются в сентябре 2025 года. О подготовке к кампании уже заявили партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область готовится к выборам-2025.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru