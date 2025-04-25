Большинство действующих новосибирских депутатов заявились на праймериз

Прием заявок на праймериз «Единой России» завершился. В Новосибирской области их подали 524 кандидата. Они претендуют на участие в двух выборных кампаниях: горсовет Новосибирска и региональный парламент Новосибирской области.

Многие заявлялись сразу на выборы горсовета и в Заксобрание.

Пошли почти все

В горсовет на праймериз выдвинулись почти все действующие депутаты – члены партии «Единая Россия», так и примкнувшие к ним представители других партий: 26 народных избранников.

Анастасия Андронова снова планирует выдвинуться по округу №40,

Дмитрий Асанцев, спикер горсовета нынешнего созыва, заявился на округе №21,

Андрей Аникин — на округ №30,

Ирина Беспечная — на округ №4 (ранее состояла во фракции ЛДПР),

Александр Бестужев — на округ №22,

Сергей Бондаренко — на округ №50,

Александр Быковский — на округ №49,

Андрей Гудовский — на округ №41(избирался в седьмой созыв как самовыдвиженец),

Лилия Гончарова — на округ №34,

Инна Ильиных — на округ №38,

Ирина Константинова — на округ №13,

Игорь Кудин — на округ №20,

Денис Кулинич — на округ №29,

Евгений Крайнов — на округ №18,

Владислав Люмин — на округ №9,

Александр Мухарыцин — на округ №39 (избирался как самовыдвиженец),

Кирилл Покровский — на округ №31,

Евгений Прохоров — на округ №5 (самовыдвиженец, поддерживал ЛДПР),

Василий Стрекалов — на округ №27 (ранее — ЛДПР),

Александр Тарасов — на округ №19,

Игорь Титаренко — на округ №37,

Сергей Трубников — на округ №24,

Николай Тямин — на округ №28,

Денис Чаховский – на округ №32,

Дмитрий Червов — на округ №26,

Павел Чернышев — на округ №14.

В праймериз по отбору кандидатов от партии для участия в выборах в горсовет, по всей видимости, решили не участвовать следующие депутаты от «Единой России» седьмого созыва: Александр Савельев, Евгений Лебедев, Алексей Джулай, Евгений Яковенко и Алексей Михайлов.

Помощники хотят большего

Стоит отметить, что заявки на праймериз подали многие помощники действующих депутатов, причем как горсовета, так и регионального парламента.

На место депутата по округу №2 претендует Юлия Адыбаева, которая сейчас работает помощником депутата. Помощником депутата также работают Надежда Астахова (округ №17), Всеволод Власевский (округ №8), Елена Воронина (округ №15), Дарья Гузева (округ №17), Кристина Дандерфер (№38), Любовь Данилина (№13), Ирина Евдокимова (№25), Никита Евсеев (№44), Елена Ершова (№15), Кристина Зайцева (№35), Юрий Коновалов (№3), Татьяна Масленкова (№16), Алексей Никитин (№49), Екатерина Николаева (№1), Константин Осипов (№38), Марк Островский (№8), Роман Никитенко (№23), Юлия Сурнина (№36), Ирина Тетерина (№28), Надежда Шилко (№33), Александр Щепетнев (№8).

Ставка на имя

Среди участников праймериз, желающих стать кандидатами в орган местного самоуправления, которых будет выдвигать партия, есть известные в городе люди. Среди них:

директор лицея НГТУ Маргарита Безлепкина (№29),

гендиректор ООО Сибирская Компания «РЕГИОН» Сергей Капишников (№1),

коммерческий директор ООО «Здравмедтех-Н» Евгений Клевасов (№7),

директор ООО «ИГЛ-С», сын экс-бизнес-омбудсмена Новосибирской области Николая Мамулата Александр Мамулат (№2),

гендиректор АО «Сибавиастройпроект» Евгений Медведев (№8),

руководитель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», директор по развитию ООО «ЗАО CМС», экс-депутат горсовета Новосибирска Игорь Салов (№4),

замдиректора по общим вопросам ООО «Росбилд», экс-депутат горсовета Александр Фельдбуш (№46),

замдиректора АНО ДПО «Институт Политики и Технологий» Михаил Большов (№45).

Изменений не ожидается

В праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах в Законодательное собрание Новосибирской области восьмого созыва решили пойти 42 действующих депутата:

Алексей Андреев — округ №36,

Валерий Бадьин — №12,

Александр Барсуков — округ №10,

Екатерина Белькова — округ №11 (ранее — ЛДПР),

Андрей Биль — округ №10,

Олег Бугаков — округ №7,

Сергей Гайдук — округ №8,

Игорь Гришунин — округ №17,

Ирина Диденко — округ №12,

Валерий Ильенко — округ №9,

Роман Казаков — округ №14 (ранее — ЛДПР),

Сергей Кальченко — округ №6,

Павел Кива — округ №18,

Екатерина Козловская — округ №19,

Дмитрий Козловский — округ №29,

Сергей Конько — округ №34,

Наталия Красовская — округ №11 (ранее — ЛДПР),

Александр Кулинич — округ №5,

Виктор Кушнир — округ №1,

Дмитрий Курочкин — округ №20 (ранее — ЛДПР),

Майис Мамедов — округ №14,

Иван Мороз — округ №14,

Виталий Новоселов — округ №4,

Вениамин Пак — округ №26,

Евгений Подгорный — округ №27,

Олег Подойма — округ №7,

Юрий Похил — округ №17,

Зоя Родина — округ №16,

Елена Спасских — округ №26,

Сергей Смирнов — округ №3,

Денис Субботин — округ №6,

Александр Тепляков — округ №13 (ранее — «Справедливая Россия За Правду»),

Елена Тырина — округ №15,

Игорь Умербаев — №2,

Дмитрий Франчук — округ №4,

Ярослав Фролов — округ №8,

Евгений Шаблинский — округ №23 (ранее — ЛДПР),

Юлия Швец — округ №3,

Андрей Шимкив — округ №13,

Александр Шпикельман — округ №9,

Александр Щербак — округ №32 (ранее — ЛДПР),

Анатолий Юданов — округ №18.

На партийный конкурс за возможность участия в выборах не подали документы Анатолий Жуков, Юрий Кошкин, Евгений Покровский, Сергей Титков. Трое депутатов, за исключением Кошкина, являются старожилами новосибирской политики и работали в Законодательном Собрании много созывов. В кулуарах обсуждается, что в выборах 2025 года также не планирует участвовать Николай Мочалин.

Политический лифт

На участие в выборах в региональный парламент заявились и некоторые члены фракции из горсовета Новосибирска. Двое из них планируют принять участие только в этих выборах и не заявились на кампанию горсовета.

Дмитрий Асанцев — округ №26,

Александр Бестужев — округ №27,

Александр Быковский — округ №38,

Андрей Гудовский — округ №33,

Ирина Константинова — округ №23,

Игорь Кудин — округ №28,

Евгений Лебедев — округ №20 (идет только в Заксобрание, ранее возглавлял фракцию ЛДПР в горсовете),

Владислав Люмин — округ №23,

Александр Савельев — округ №28 (идет только в Заксобрание),

Александр Тарасов — округ №27,

Сергей Трубников — округ №26,

Павел Чернышев — округ №23.

На подхвате

В региональных выборах также планируют участвовать помощники действующих депутатов городского совета, Заксобрания и Госдумы: Иван Дудкин (№18), Алена Козлова (№20), Марина Комарь (№19), Александр Лесников (№38), Татьяна Масленкова (№24), Алексей Нам (№26), Роман Никитенко (№27), Алексей Никитин (№38), Александра Образцова (№34), Оксана Рябова (№7), Светлана Савинская (№24), Юлия Сурнина (№34), Нина Тетерина (№31), Любовь Шарова (№15), Марина Шерстобитова (№15), Александр Шепетнев (№23), Светлана Щербинина (№23). Заявки на участие подали и многие представители отделений партии на местах.

И снова ставка на имя

Как и на выборах в горсовет, за мандаты в Законодательном Собрании изъявили желание побороться под крылом партии власти известные в Новосибирске персоны. Некоторые из них планируют принять участие в обеих кампаниях:

Вячеслав Ашурков, руководитель Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России», директор ООО «Сибэнерготрейд» (№21),

Наталия Безрученкова, директор ООО «Бизнес – Форум», председатель Совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска (№33),

Михаил Большов, общественник, замдиректора АНО ДПО «Институт Политики и Технологий» (№37),

Дмитрий Игумнов, гендиректор АО «Маслодельный комбинат Чановский» (№2),

Николай Красников, мэр Кольцово (№17),

Владимир Литвинов, генеральный директор ООО «Региональная строительная компания» (№30),

Александр Мамулат, директор ООО «ИГЛ-С», сын экс-бизнес-омбудсмена Новосибирской области Николая Мамулата округ №20,

Оксана Марченко, начальник отдела департамента молодежной политики Новосибирской области, ранее — депутат регионального парламента от КПРФ (№16),

Евгений Панферов, военнослужащий, экс-депутат горсовета Новосибирска, сын экс-первого вице-спикера Заксобрания, и.о. уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области Андрея Панферова (№23),

Игорь Салов, руководитель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», директор по развитию ООО «ЗАО CМС» экс-депутат горсовета Новосибирска (№24),

Галина Талюкина, директор «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» (№28),

Александр Терепа, руководитель Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области (№5).

Напомним, предварительное голосование по отбору кандидатов ЕР в региональный парламент и горсовет продлится с 19 по 25 мая, результаты, партия обещает объявить до 28 мая.

Выборы в городской совет Новосибирска и региональный парламент ожидаются в сентябре 2025 года. О подготовке к кампании уже заявили партии ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия За правду», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров».

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область готовится к выборам-2025.