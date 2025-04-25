Губернатор Андрей Травников наградил лучших педагогов Новосибирской области

Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к завершению областных туров общероссийских профессиональных соревнований среди педагогов.

— Конкурс – это ключевой элемент для прогресса системы образования. Педагогическое сообщество нашей области отличается единством, заботой и поддержкой, опытным наставничеством. Это прекрасная возможность вспомнить не только об успехах учеников, но и испытать гордость за их профессиональный рост и личностное становление. И, безусловно, отличная платформа для обмена опытом. Надеюсь, что сегодняшние участники, и будущие конкурсанты, ощутят возрастающую поддержку не только от коллег, но и от учеников и их родителей, чтобы престиж наших педагогов укреплялся как в сельской местности, так и в городах, — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников вручил дипломы лидерам в категориях: «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» (педагог дополнительного образования), «Психолог года», «Дефектолог года», «Логопед года». Главными триумфаторами конкурсов стали: в номинации «Учитель года» – Михаил Шабанов, преподаватель истории и обществознания лицея № 13 в Краснообске; «Воспитатель года» – Светлана Клиппа, воспитатель детского сада № 85 комбинированного вида в Новосибирске; «Сердце отдаю детям» – Никита Панов, педагог дополнительного образования Лицея № 22 «Надежда Сибири» в Новосибирске; «Психолог года» – Владимир Седышев, педагог-психолог средней школы № 155 в Новосибирске; «Дефектолог года» – Ксения Полищук, учитель-дефектолог детского сада «Дельфин» Новосибирского района; «Логопед года» – Ольга Олейникова, учитель-логопед средней школы № 3 в Черепаново.

Региональные этапы Всероссийских профессиональных педагогических конкурсов 2025 года завершатся проведением с 21 по 25 апреля в Новосибирске областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». В 2025 году данный конкурс проходит в 32-й раз, в нем соревнуются 39 победителей и лауреатов муниципальных туров из всех муниципальных районов, городских и муниципальных округов Новосибирской области. Основная цель конкурса – повышение статуса профессии учителя.

Церемония награждения победителей конкурса «Учитель года» и других педагогических соревнований состоялась в концертном зале Новосибирского государственного педагогического университета. В торжественной церемонии участвовали сенатор Владимир Городецкий, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, члены регионального депутатского корпуса региона, Новосибирска и финалисты профессиональных педагогических состязаний. Участниками церемонии стали более 700 лучших представителей системы образования Новосибирской области. Победители региональных этапов общероссийских конкурсов в сентябре будут участвовать в финалах этих соревнований.