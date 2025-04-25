Восемь лет колонии получил замдиректора заказника «Кирзинский» под Новосибирском

Барабинский районный суд вынес приговор 68-летнему Вячеславу Ермолику, который занимал должность заместителя директора по охране территории природного заказника «Кирзинский» в Новосибирской области.

Он признан виновным по нескольким статьям УК РФ: незаконная охота (ч. 2 ст. 258 УК РФ), организация незаконной охоты (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 258 УК РФ), получение взятки (чч. 2, 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также превышение должностных полномочий (ч. 1 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Суд установил, что Ермолик неоднократно занимался на территории заказника незаконной охотой, а также организовывал ее для других. Кроме того, по данным следствия, он получал взятки деньгами, имуществом и услугами.

Вячеслав Ермолик приговорен к 8 годам в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено работать в областях охраны природы на протяжении трех лет после освобождения.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области стартовал весенний сезон охоты на уток. В 2024 году жители региона получили около 9 тысяч разрешений на добычу водоплавающих птиц.