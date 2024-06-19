Сотрудничество без вариантов

Точки роста новой промышленности обсудили на экспертной сессии в рамках июньской встречи Клуба промышленников VIP-club. Как отметил президент Клуба Алексей Потапов, большинство дорог для новосибирского бизнеса сейчас ведет в Китай.

— Поэтому темы взаимодействия и выстраивания взаимовыгодных отношений с партнерами из КНР сегодня являются самыми актуальными для новосибирских предприятий. Это касается всех аспектов работы с Поднебесной: финансового блока, организации поставок, запуска производств, патентования разработок, — добавил Потапов.

Политик и общественный деятель, эксперт в сфере государственного и муниципального управления, имеющий огромный опыт управления регионом в качестве мэра, губернатора и полпреда президента РФ в СФО Виктор Толоконский рассказал, что в мае выступал в Москве в Китайском деловом центре перед делегацией китайских предпринимателей и представителей органов власти, где анализировал перспективы взаимодействия КНР и России, а также плюсы и минусы, которые дает такое сотрудничество обеим сторонам.

— Самым главным ограничением для России сегодня является недостаток производственных мощностей. Нам также не хватает современного оборудования и рабочих кадров. При наличии бурно растущего спроса мы не можем его удовлетворить, — констатировал Толоконский. — Совершенно очевидно, что развитие производственных мощностей в российской промышленности будет происходить за счет китайских производителей. Хотим мы того или нет, но мы заинтересованы в развитии сотрудничества с КНР.

Эксперт признал, что Китай на сегодняшний день создал такую экономику, которая позволяет стране быть абсолютно независимой и самостоятельной. Китай обладает особой экономической мощью и избыточной валютной инвестиционной ликвидностью, выпускает современную высокотехнологичную продукцию.

— У наших стран сейчас далеко не равные позиции, но конкурентные преимущества Китая исчерпаемы и не бесконечны. Страна сможет укреплять свою конкурентоспособность, только если будет поддерживать научный прогресс во всех технологиях, будет максимально способна на научные открытия, — уверен Толоконский. — У России есть преимущества в этом плане, которые могут быть интересны КНР: в РФ сосредоточены мощные научно-исследовательские центры и университеты. Кроме того, нашу страну нельзя игнорировать как транспортный коридор между КНР и ЕС. В современных условиях невозможно осуществлять поставки только морским путем.

Ставка на совместные производства и инвестиции в Россию

Руководитель рабочей группы «Энергетика и инфраструктура» Совета по развитию Новосибирского научного центра СО РАН (проект «Академгородок 2.0»), востоковед, синолог Геннадий Сокольцов заметил, что Россия сейчас разворачивает сотрудничество с КНР и наверстывает отставание прошлых лет.

— У нас нет временной оферты, мы не можем себе позволить долго думать и планировать, поэтому ключевая задача сегодня — наверстать отставание в планировании сотрудничества, выйти на договорные отношения и привлечь внимание партнеров из КНР к созданию совместных предприятий на территории РФ, чтобы Китай своими ресурсами и специалистами принял активное участие в развитии добывающих и перерабатывающих производств на территории России, — констатировал Сокольцов.

Виктор Толоконский также считает, что уже в ближайшей перспективе Россия вряд ли будет поставлять в Китай необработанные ресурсы, потому что для страны это невыгодно.

— Единственный способ качественного стратегического развития двух стран — экономическое сотрудничество: объединение избыточной ликвидности и ресурсов должно происходить исключительно на территории России, — заявил Толоконский, отметив, что эту идею он продвигал на выступлении в Китайском деловом центре в Москве. — Я пояснил китайской делегации, что они должны быть готовы создавать в нашей стране огромные мощности по глубокой переработке всех видов ресурсов — от леса и углеводородов до зерна — для производства конечной продукции, которую можно будет направлять на экспорт.

В этом плане, по его словам, у Новосибирской области огромное преимущество перед другими территориями России: логистика, научный и образовательный потенциал и т.д.

Дополняя дискуссию, Геннадий Сокольцов напомнил, что у Китая и Новосибирска близкий часовой пояс, разница в один час. В такой ситуации, по его словам, центральным регионам России с КНР работать сложно, а вот Новосибирск очень удачно мог бы стать ключевым центром развития отношений между РФ и КНР.

Докладчик обратил внимание еще на один момент: объем товарооборота Китая уже превышает объемы США в ЕС, то есть КНР вытесняет их с европейского рынка, а это уже casus belli (повод для войны), поэтому Китаю необходим надежный союзник, который всегда поддержит его, прикроет ему спину.

— В истории Китая уже был период в средние века, когда он, достигнув расцвета и производя 80% мирового ВВП, закрывался от внешнего мира. В 19 веке это аукнулось стране так, что она начала стремительно отставать по технологическому развитию. Сейчас КНР оказалась в похожей ситуации: достигнув совершенства, она вновь может оказаться в изоляции, но, естественно, не захочет повторить эту ошибку. Именно поэтому Китай заинтересован развивать отношения с Россией. Наша задача — не бояться китайской специфики, постигать ее и заходить в экономику, науку, инфраструктуру КНР, — подчеркнул докладчик.

Нюансы взаимодействия

В то же время Виктор Толоконский предупредил, что для работы с китайскими партнерами необходимо учитывать очень важный нюанс.

— В Китае бизнес еще менее самостоятелен, чем в России. Он серьезно связан с госструктурами, находится под серьезным контролем и ограничениями. Поэтому при реализации проектов важно, чтобы они были поддержаны госинститутами, — подчеркнул эксперт.

Геннадий Сокольцов также отметил, что в КНР большая доля госэкономики, и самый большой плюс — наличие в ней социалистического сектора, опираясь на который государство может вкладывать ресурсы в те проекты, что невыгодны для населения страны, но стратегически важны для государства, подчеркнул докладчик.

Участники экспертной сессии в качестве примера привели санкции 2004 года, когда в КНР запретили ввозить бумагу и картон. В итоге за два года в стране были введены в эксплуатацию шесть фабрик, мощность которых превосходит объемы производства в США и ЕС.

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко отметил, что есть сферы, в которых китайцы начали «активно думать» и вырвались в лидеры мирового рынка — микроэлектроника.

— Это связано с развитием тонкой моторики — национальной особенности китайцев. Грубая техника им не дается — они не могут ее создавать, а если копируют разработки других стран, то пренебрегают техникой безопасности и экологической безопасностью, — комментирует Степаненко.

По просьбе коллег из VIP-club он также прокомментировал нюансы патентной защиты при работе на российском и зарубежных рынках, в том числе с Китаем.

Прежде всего он рекомендовал определиться, для чего бизнесу нужен патент: для защиты или нападения, чтобы защититься от патентных пиратов, не дать им перейти дорогу, заблокировать действия компании и погрузить ее в патентные споры.

Эксперт посоветовал обращаться за получением патента и экспертизы в PCT и предупредил, что процесс может занять 2- 3 года.

— Нам первые подтверждения патентов начали поступать на 5-6 год после подачи. Все это время мы выпускали продукцию и находились в неведении, так как нас могли обвинить в нарушении патентных прав, — признает Степаненко.

После получения экспертизы PCT все равно придется оформлять патенты в каждой из тех стран и регионов, куда компания планирует зайти, и за каждый патент придется платить.

Подготовить патентную заявку можно и самому, но для этого придется полностью отключиться от рабочего процесса. Лучше обращаться к патентным поверенным, знающим законодательство страны, в которую планирует выходить компания.

— В реальной жизни нужно патентовать много, подавать два-три патента на одно изобретение. Есть вероятность, что один из патентов «зарубят», тогда другие два смогут защитить изобретение, чтобы оно не осталось без защиты, — делится лайфхаком Андрей Степаненко.

Эксперт крайне скептично относится к вероятности выиграть патентные споры в суде, особенно в Китае. По его словам, это нереально.

— Чтобы обеспечить патентную защиту в КНР, должны быть договоренности не на уровне компаний, а на уровне глав государств, — подчеркивает Степаненко. — На мой взгляд, сегодня гораздо большую защиту обеспечивает тщательно продуманная публикация. Это дешево и гарантирует защиту, но писать нужно грамотно и желательно с участием патентоведа.

Подводя итоги экспертной сессии, Алексей Потапов отметил, что тема взаимодействия с Китаем еще не раз будет обсуждаться на экспертных сессиях VIP-club — с лайфхаками новосибирских компаний, выстраивающих партнерство с предприятиями КНР.

Новые участники VIP-club

На каждой встрече, организуемой объединением VIP-club, в его состав входят новые участники. Прием в сообщество происходит по рекомендации. Это позволяет раскрыть потенциал руководителя в бизнесе, больше узнать о новой персоне Клуба — оценить не только профессиональный опыт, но в первую очередь человеческие качества личности.

Взяв слово в качестве рекомендателя, Виктор Толоконский представил собравшимся кандидата экономических наук, президента Банка «Левобережный» — Надежду Иващенко.

— Я с удовольствием хочу представить Надежду Павловну, она очень давно работает в банковской сфере, и я могу говорить о ней только в превосходной степени — высочайшего уровня профессионал, великолепный человек, красивая женщина. В профессиональной жизни мы часто обсуждали с ней разные задачи развития нашей области, экономику, поддержку социальной сферы. Это сыграло очень важную роль, особенно это было ощутимо в начале 90-х. Очень важно было в тот период времени иметь современные эффективные механизмы, которые бы объединяли бизнес-сообщество, объединяли органы власти и бизнес-структуры. Еще не было каких-то традиций, все делалось впервые. Сегодня в банке «Левобережный» сильны традиции корпоративности, есть отделения во всех районах области, работает программа поддержки малого бизнеса. Все это во многом связано с Надеждой Павлововной: ее обаянием, ее энергией, созиданием, переговорами, ее убеждениями — отметил Виктор Толоконский.

Продолжая серию встреч Клуба промышленников на актуальную сегодня тематику — «Точки роста новой промышленности», VIP-club анонсировал развитие диалога с экспертами, чтобы национальный бренд «Сделано в России» как можно скорее появился на продукции большинства предприятий Новосибирской области.