Алиментщик выплатил ребенку 1,2 миллион рублей в Новосибирске

Приставы взыскали с жителя Новосибирска 1,2 миллиона рублей в пользу ребенка.

В 2017 году женщина обратилась к приставам с заявление о невыплате алиментов, тогда с зарплаты отца на ребенка стабильно начали перечислятся деньги. Однако в прошлом году суммы перестали поступать и мать вновь обратилась к служителям закона с заявлением о возобновлении производства.

— Получив ответ из кредитной организации о том, что у гражданина имеются денежные средства на счету, вынесла постановление об обращении взыскания на денежные средства, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области. — Средства были использованы для погашения задолженности по алиментам.

После этого на приём пришёл сам должник. Он хотел узнать, осталась ли у него задолженность и могут ли быть сняты ограничения. Пояснив при этом, что хочет уехать заграницу. Для снятия ограничений ему пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 91 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы взыскали 62 миллиона рублей в пользу детей в Новосибирской области.