Дополнительные выборы по округу Натали Пинус пройдут 8 сентября

Сессия горсовета Новосибирска приняла решение о назначении дополнительных выборов депутата седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 45. Напомним, округ остался без депутата после решения Натальи Пинус сложить полномочия по собственному желанию. Пинус была депутатом Совета депутатов города Новосибирска по 45 округу в течение 8 лет. На мартовской сессии в 2024 году 39 депутатов из 40 зарегистрированных поддержали досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов города Новосибирска Натальи Пинус.

— В соответствии с законодательство выборы назначаются на 2 воскресенье сентября – 8 сентября, — отметил председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев. — В бюджете города на 2024 год лимиты на проведение дополнительных выборов предусмотрены.

Напомним, по решению горсовета, с избирателями на округе №45 до избрания нового депутата будет работать Александр Савельев («Единая Россия»). За то, чтобы он курировал округ Пинус на сессии проголосовали 43 депутата.

Ранее редакция сообщала о том, что еще два депутата горсовета могут лишиться мандатов осенью 2024 года. Выборы в восьмой созыв горсовета должны пройти осенью 2025 года.