Большинство новосибирцев готовы доносить на нарушителей ПДД

Автомобильный сайт Дром поинтересовался у автолюбителей, готовы ли они жаловаться на нарушителей ПДД, если такая функция будет реализована на госуслугах. Большинство новосибирцев (72%) положительно ответили на этот вопрос. Из них 37% согласны сообщать о нарушениях, если «их не будут дергать лично».

Отказались доносить на других водителей 28% опрошенных Новосибирской области. При этом 21% считают это «стукачеством», а 7% ответили, что им просто просто лень.

В среднем по стране 67% россиян согласны заявить о нарушениях ПДД. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего автолюбителей, готовых бороться с безответственными водителями. В столицах практически 80% ответили, что пожалуются на нарушения ПДД. А меньше всего желающих помогать ГИБДД следить за порядком на дорогах в Забайкалье, Бурятии и Амурской области. В этих регионах 45% отметили, что не планируют сообщать о чужих нарушениях.

Всероссийский опрос проводился с 20 по 26 января 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 11 тысяч человек.