На межрегиональных пассажирских перевозках нарушаются условия конкуренции

Все по минимуму

— В Новосибирской области большой проблемой является вопрос по организации перевозок по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. Он возник после закрытия в апреле 2020 года Новосибирского автовокзала, который был расположен на Красном проспекте. Полноценной замены этому объекту транспортной инфраструктуры в городе нет, — сообщил, выступая на совместном совещании представителей власти и перевозчиков, организованном региональным отделением «ОПОРА РОССИИ», начальник отдела автодорожного надзора по Новосибирской области Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Николай Семенов.

Он отметил, что основным пунктом, с которого сегодня в городе отправляется и в который пребывает наибольшее количество пассажиров, следующих маршрутами межрегионального и межмуниципального сообщения, является диспетчерско-кассовый пункт, расположенный в районе площади Гарина-Михайловского около железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Сегодня с этой точки автобусы отправляются с интервалом в 10 минут, а в одно и то же время могут выходить на маршрут сразу несколько машин. Ситуацию осложняет тот факт, что вплотную к остановочному пункту прилегает остановка автобусов, следующих городскими маршрутами, а на второй полосе движения постоянно паркуются легковые автомобили — в нарушение требований дорожного знака «Проезд запрещен».

— Действующее федеральное законодательство не запрещает использовать остановочные пункты по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, которые расположены не на территории автовокзала или автостанции, при условий принятия соответствующего нормативного документа на уровне субъекта федерации. Остановочный пункт «Вокзал Новосибирск-Главный» включен в реестр утвержденных правительством региона основных остановочных пунктов, которые разрешается использовать в качестве начальных или конечных точек маршрутов, — говорит Николай Семенов. — Однако данный остановочный пункт не соответствует минимальным требованиям комфорта и безопасности пассажиров.

— Судя по жалобам, которые поступают к нам и размещаются в соцсетях, люди не хотят ехать на другой конец города (На автовокзал на Гусинобродском шоссе. — Ред.), чтобы удлинять путь по пробкам через весь Новосибирск, — говорит Николай Семенов. — Возможное решение проблемы: обустройство в районе вокзала Новосибирск-Главный хотя бы автостанции для отправления автобусов, следующих межрегиональными и межмуниципальными маршрутами. Предлагаю Минтрансу региона рассмотреть такую возможность.

Недобросовестная конкуренция

В частности, по его словам, на остановочном пункте нет полноценного зала ожидания и перронов, нормального туалета, требования транспортной безопасности для него не являются обязательными, не соблюдаются и не выполняются. В период пандемии люди могут ожидать автобуса либо в переполненном кассовом зале, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию, либо на улице в любую погоду. Семенов напомнил:. Ежегодно с остановочного пункта, плюс межмуниципальные.

Еще одна проблема, которую обозначил представитель Ространснадзора, — нарушение рядом перевозчиков требований 220-ФЗ об организации регулярных перевозок. После закрытия автовокзала на Красном проспекте многие компании и ИП работают без свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок.

— Сложность переоформления этих документов заключается в том, что большинство перевозчиков планируют включить в карты и главный маршрут следования вокзал Новосибирск-Главный, однако инфраструктура этого пункта крайне перегружена и соблюсти необходимый интервал отправления/прибытия автобуса не всегда возможно. Именно поэтому перевозчики сознательно идут на нарушение 220-ФЗ, — говорит Семенов.

Самый распространенный вариант нарушения — когда перевозчики, не имея карт маршрута, маскируются под заказные перевозки, фактически осуществляя регулярные. В ряде случаев в маршрутные карты включен закрытый автовокзал, а посадка/высадка осуществляется на вокзале Новосибирск-Главный. За такие нарушения, по данным Росттранснадзора, 5 раз привлекалось муниципальное предприятие ПАТП-4 — общая сумма штрафов более 1 млн рублей, дважды оштрафовано ООО «Стратег» по 150 тысяч рублей, дважды — ООО «НСК авто», штрафы 150 и 300 тысяч рублей, по одному разу — ООО «Сибавто» и ИП Лавриненко — по 150 тысяч рублей. Все постановления перевозчики пытались обжаловать в судебных органах, но даже в кассационной инстанции они были оставлены в силе. Семенов подчеркнул, что после привлечения перевозчиков к административной ответственности «НСК Авто» и «Сибавто» полностью ушли с маршрутов, по которым у них нет карт, ИП Лавриненко и «Стартег» получили карты и стали осуществлять перевозки на законных основания.

— Что касается муниципального предприятия, то оно продолжает нарушать требования законодательства, осуществляет нелегальные перевозки и подает пример ненадлежащего поведения другим перевозчикам. На сегодняшний день ПАТП-4 получило карты маршрутов только на 2 межрегиональных направления: Белокуриха – Обь 2 и Новосибирск – Кемерово, а фактически осуществляет перевозки Новосибирск – Барнаул, Новосибирск – Новокузнецк, Новосибирск – Горно-Алтайск, — подчеркнул Семенов. — Это не только нарушение законодательства о регулярных перевозках, но и постоянное нарушение правил дорожного движения РФ, так как на остановочном пункте в районе Гарина-Михайловского разрешена остановка только транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам.

Он отметил, что Ространснадзор дважды обращался к учредителю ПАТП-4 —департаменту транспорта мэрии (в июне и ноябре 2021 года) с просьбой помочь предприятию оформить маршрутные карты и пресечь осуществление нелегальных перевозок.

Кстати, в этом году в ходе проверок уже выявлены 13 маршрутов, сведения о которых не включены в маршруты региональных перевозок. По всем будут приняты меры.

И.о. начальника Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Владимир Жиглов добавил, что ситуация на остановочном пункте около вокзала Новосибирск-Главный приводит к тому, что интервалы между отправлениями разных перевозчиков не соблюдаются, некоторые автобусов вынуждены отправляться полупустыми.

— К примеру, деятельность ПАТП-4 оформляется как заказная перевозка, а по факту отправления он идет по тем же маршрутам, что и региональные перевозки, включенные в расписание, и забирает пассажиров у тех, кто получил и правильно оформил маршрутные карты, — говорит Жиглов.

— Полагаем, что деятельность ООО «Автовокзал-Главный» и ООО «Автобилеты» по продаже билетов на заказные перевозки — на автобусы в маршрутах, где не учтены данные остановочные пункты, является прямым нарушением добросовестной конкуренции на рынке транспортных услуг, — заявил Николай Семенов.

Он рекомендовал

Напомним, ООО «Автовокзал-Главный» развивающая новый городской автовокзал на Гусинобродском шоссе, ранее управляла автовокзалом на Красном проспекте.

В ответ вице-спикер регионального парламента Новосибирской области, директор ПАТП-5 Валерий Ильенко («Единая Россия») предостерег сибирское управление Ространснадзора.

— Похвально, что выступающий, как житель Новосибирска, переживает, но я бы предостерег в одностороннем порядке судить ситуацию в городе на рынке автовокзалов. А это просматривается в докладе, — отметил Ильенко. — Не мы определяли месторасположение автовокзала и его перспективы, которые определил город. Там больше идет разбирательство между двух автовокзалов, существующих на железнодорожном вокзале. Здесь просматривается одна сторона. Это мое пожелание.

Руководитель Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов в ответ на вопрос Infopro54 сообщил, что ему ничего не известно ни о каком конфликте в отрасли автовокзалов, а вот о проблемах, с которыми сталкиваются все участники отрасли, — вполне. Это тарифы, административные барьеры, сложности с аттестацией и обучением водителей, обновлением подвижного состава и не полностью выполненными требованиями к автовокзалам.

— Лично мне, как пассажиру, к примеру, очень хочется поинтересоваться у мэрии Новосибирска: а вы что, серьезно считаете, что городу достаточно двух автовокзалов? — говорит Игорь Салов. — На Гусинке сейчас создан прекрасный современный автовокзал, стихийный сформировался на остановочном пункте у Новосибирска-Главного. И к тому, и к другому есть вопросы, и их необходимо решать. Не нужно искать того, чего нет. В первую очередь нужно решать проблемы, которые четко обозначены.

Напомним, в 2020 году в интервью Infopro54 председатель совета директоров и собственник ООО «Автовокзал-Главный» (Оператор новосибирского автовокзала) Андрей Гудовский (В 2020 году избран в горсовет Новосибирска —– Ред.) рассказывал, что добросовестные участники рынка во время пандемии испытывали особенно сильное давление со стороны нелегалов. В частности, он отмечал, что нелегалы создали серый автовокзал «Речник» в бизнес-центре на Речном вокзале. Он также сообщал, что компания передавала контролирующим органам информацию о нелегальных перевозчиках, но серьезные решения не принимались.

В 2021 году Ространснадзор при проведении постоянных рейдов проверил 167 автобусов, осуществляющих перевозки по межрегиональным маршрутам. Составлены 64 протокола о правонарушениях. Самое серьезное — осуществление перевозок без карт маршрутов. Такие нарушения выявлены не только у новосибирских перевозчиков, но и предпринимателей из Кемеровской, Томской областей, а также Алтайского края.