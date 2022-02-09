Рекламодателям
AliExpress RU&CIS NEW

На межрегиональных пассажирских перевозках нарушаются условия конкуренции

  • 09/02/2022, 11:24
Автор:
новости Новосибирска
Ространснадзор штрафует перевозчиков, предлагает сделать на вокзале Новосибирск-Главный автостанцию, а его призывают соблюдать интересы всех участников рынка.

Все по минимуму

— В Новосибирской области большой проблемой является вопрос по организации перевозок по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. Он возник после закрытия в апреле 2020 года Новосибирского автовокзала, который был расположен на Красном проспекте. Полноценной замены этому объекту транспортной инфраструктуры в городе нет, — сообщил, выступая на совместном совещании представителей власти и перевозчиков, организованном региональным отделением «ОПОРА РОССИИ», начальник отдела автодорожного надзора по Новосибирской области Западно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Николай Семенов.

Он отметил, что основным пунктом, с которого сегодня в городе отправляется и в который пребывает наибольшее количество пассажиров, следующих маршрутами межрегионального и межмуниципального сообщения, является диспетчерско-кассовый пункт, расположенный в районе площади Гарина-Михайловского около железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Сегодня с этой точки автобусы отправляются с интервалом в 10 минут, а в одно и то же время могут выходить на маршрут сразу несколько машин. Ситуацию осложняет тот факт, что вплотную к остановочному пункту прилегает остановка автобусов, следующих городскими маршрутами, а на второй полосе движения постоянно паркуются легковые автомобили — в нарушение требований дорожного знака «Проезд запрещен».

Действующее федеральное законодательство не запрещает использовать остановочные пункты по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, которые расположены не на территории автовокзала или автостанции, при условий принятия соответствующего нормативного документа на уровне субъекта федерации. Остановочный пункт «Вокзал Новосибирск-Главный» включен в реестр утвержденных правительством региона основных остановочных пунктов, которые разрешается использовать в качестве начальных или конечных точек маршрутов, — говорит Николай Семенов. — Однако данный остановочный пункт не соответствует минимальным требованиям комфорта и безопасности пассажиров.

Новый автовокзал начнет работать 21 декабря

Новый автовокзал начнет работать 21 декабря

В частности, по его словам, на остановочном пункте нет полноценного зала ожидания и перронов, нормального туалета, требования транспортной безопасности для него не являются обязательными, не соблюдаются и не выполняются. В период пандемии люди могут ожидать автобуса либо в переполненном кассовом зале, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию, либо на улице в любую погоду. Семенов напомнил: пассажиры следуют межрегиональными и межмуниципальными маршрутами, что может привести к распространению заболеваемости. Ежегодно с остановочного пункта отправляются более 250 автобусов только по межрегиональным маршрутам, плюс межмуниципальные.

— Судя по жалобам, которые поступают к нам и размещаются в соцсетях, люди не хотят ехать на другой конец города (На автовокзал на Гусинобродском шоссе. — Ред.), чтобы удлинять путь по пробкам через весь Новосибирск, — говорит Николай Семенов. — Возможное решение проблемы: обустройство в районе вокзала Новосибирск-Главный хотя бы автостанции для отправления автобусов, следующих межрегиональными и межмуниципальными маршрутами. Предлагаю Минтрансу региона рассмотреть такую возможность.

Недобросовестная конкуренция

Еще одна проблема, которую обозначил представитель Ространснадзора, — нарушение рядом перевозчиков требований 220-ФЗ об организации регулярных перевозок. После закрытия автовокзала на Красном проспекте многие компании и ИП работают без свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок.

— Сложность переоформления этих документов заключается в том, что большинство перевозчиков планируют включить в карты и главный маршрут следования вокзал Новосибирск-Главный, однако инфраструктура этого пункта крайне перегружена и соблюсти необходимый интервал отправления/прибытия автобуса не всегда возможно. Именно поэтому перевозчики сознательно идут на нарушение 220-ФЗ, — говорит Семенов.

Самый распространенный вариант нарушения — когда перевозчики, не имея карт маршрута, маскируются под заказные перевозки, фактически осуществляя регулярные. В ряде случаев в маршрутные карты включен закрытый автовокзал, а посадка/высадка осуществляется на вокзале Новосибирск-Главный. За такие нарушения, по данным Росттранснадзора, 5 раз привлекалось муниципальное предприятие ПАТП-4 — общая сумма штрафов более 1 млн рублей, дважды оштрафовано ООО «Стратег» по 150 тысяч рублей, дважды — ООО «НСК авто», штрафы 150 и  300 тысяч рублей, по одному разу — ООО «Сибавто» и ИП Лавриненко — по 150 тысяч рублей. Все постановления перевозчики пытались обжаловать в судебных органах, но даже в кассационной инстанции они были оставлены в силе. Семенов подчеркнул, что после привлечения перевозчиков к административной ответственности «НСК Авто» и «Сибавто» полностью ушли с маршрутов, по которым у них нет карт, ИП Лавриненко и «Стартег» получили карты и стали осуществлять перевозки на законных основания.

Что касается муниципального предприятия, то оно продолжает нарушать требования законодательства, осуществляет нелегальные перевозки и подает пример ненадлежащего поведения другим перевозчикам. На сегодняшний день ПАТП-4 получило карты маршрутов только на 2 межрегиональных направления: Белокуриха – Обь 2 и Новосибирск – Кемерово, а фактически осуществляет перевозки Новосибирск – Барнаул, Новосибирск – Новокузнецк, Новосибирск – Горно-Алтайск, — подчеркнул Семенов. — Это не только нарушение законодательства о регулярных перевозках, но и постоянное нарушение правил дорожного движения РФ, так как на остановочном пункте в районе Гарина-Михайловского разрешена остановка только транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам.

Он отметил, что Ространснадзор дважды обращался к учредителю ПАТП-4 —департаменту транспорта мэрии (в июне и ноябре 2021 года) с просьбой помочь предприятию оформить маршрутные карты и пресечь осуществление нелегальных перевозок.

Кстати, в этом году в ходе проверок уже выявлены 13 маршрутов, сведения о которых не включены в маршруты региональных перевозок. По всем будут приняты меры.

И.о. начальника Западно-Сибирское межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Владимир Жиглов добавил, что ситуация на остановочном пункте около вокзала Новосибирск-Главный приводит к тому, что интервалы между отправлениями разных перевозчиков не соблюдаются, некоторые автобусов вынуждены отправляться полупустыми.

— К примеру, деятельность ПАТП-4 оформляется как заказная перевозка, а по факту отправления он идет по тем же маршрутам, что и региональные перевозки, включенные в расписание, и забирает пассажиров у тех, кто получил и правильно оформил маршрутные карты, — говорит Жиглов.

Во время пандемии рынок дальних автобусных перевозок в регионе рухнул на 80%

Во время пандемии рынок дальних автобусных перевозок в регионе рухнул на 80%

Он рекомендовал обратиться в антимонопольную службу, с просьбой повнимательнее посмотреть на эту ситуацию, так как продажа билетов на маршруты, которые не включены в реестр, — это действия по ограничению конкуренции со стороны владельцев остановочных пунктов.

— Полагаем, что деятельность ООО «Автовокзал-Главный» и ООО «Автобилеты» по продаже билетов на заказные перевозки — на автобусы в маршрутах, где не учтены данные остановочные пункты, является прямым нарушением добросовестной конкуренции на рынке транспортных услуг, — заявил Николай Семенов.

Напомним, ООО «Автовокзал-Главный» развивающая новый городской автовокзал на Гусинобродском шоссе, ранее управляла автовокзалом на Красном проспекте.

В ответ вице-спикер регионального парламента Новосибирской области, директор ПАТП-5 Валерий Ильенко («Единая Россия») предостерег сибирское управление Ространснадзора.

— Похвально, что выступающий, как житель Новосибирска, переживает, но я бы предостерег в одностороннем порядке судить ситуацию в городе на рынке автовокзалов. А это просматривается в докладе, — отметил Ильенко. — Не мы определяли месторасположение автовокзала и его перспективы, которые определил город. Там больше идет разбирательство между двух автовокзалов, существующих на железнодорожном вокзале. Здесь просматривается одна сторона. Это мое пожелание.

Руководитель Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов в ответ на вопрос Infopro54 сообщил, что ему ничего не известно ни о каком конфликте в отрасли автовокзалов, а вот о проблемах, с которыми сталкиваются все участники отрасли, — вполне. Это тарифы, административные барьеры, сложности с аттестацией и обучением водителей, обновлением подвижного состава и не полностью выполненными требованиями к автовокзалам.

— Лично мне, как пассажиру, к примеру, очень хочется поинтересоваться у мэрии Новосибирска: а вы что, серьезно считаете, что городу достаточно двух автовокзалов? — говорит Игорь Салов. — На Гусинке сейчас создан прекрасный современный автовокзал, стихийный сформировался на остановочном пункте у Новосибирска-Главного. И к тому, и к другому есть вопросы, и их необходимо решать. Не нужно искать того, чего нет. В первую очередь нужно решать проблемы, которые четко обозначены.

Напомним, в 2020 году в интервью Infopro54 председатель совета директоров и собственник ООО «Автовокзал-Главный» (Оператор новосибирского автовокзала) Андрей Гудовский (В 2020 году избран в горсовет Новосибирска —– Ред.) рассказывал, что добросовестные участники рынка во время пандемии испытывали особенно сильное давление со стороны нелегалов. В частности, он отмечал, что нелегалы создали серый автовокзал «Речник» в бизнес-центре на Речном вокзале. Он также сообщал, что компания передавала контролирующим органам информацию о нелегальных перевозчиках, но серьезные решения не принимались.

В 2021 году Ространснадзор при проведении постоянных рейдов проверил 167 автобусов, осуществляющих перевозки по межрегиональным маршрутам. Составлены 64 протокола о правонарушениях. Самое серьезное — осуществление перевозок без карт маршрутов. Такие нарушения выявлены не только у новосибирских перевозчиков, но и предпринимателей из Кемеровской, Томской областей, а также Алтайского края.

Фото из группы Автовокзал Новосибирск Вконтакте

897

Рубрики : Общество Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : транспорт перевозчики власть бизнес автовокзал


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Workle.ru
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Экс-чиновника Бурятии судят за хищение на новосибирском заводе

08/02/2022, 13:22

Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

07/02/2022, 18:58

Таможенники остановили незаконный вывоз из Сибири более 4 тыс тонн древесины

07/02/2022, 13:41

ВТБ увеличил число розничных клиентов до 16 млн человек

03/02/2022, 14:22

Актуальный разговор

интервью

Предпосылки для роста цен на стройматериалы в 2022 году сохраняются

Все материалы
Lingualeo
Лента новостей

Общепит Новосибирска «хоронит» по 2-3 заведения еженедельно

09/02/2022, 14:00

В 2021 году мэрия получила за аренду земли и имущества 2,3 млрд рублей

09/02/2022, 11:00

Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата

08/02/2022, 18:08

Темпы прироста заболевших коронавирусом начали снижаться?

08/02/2022, 18:04
Популярное

Большинство новосибирцев готовы доносить на нарушителей ПДД

09/02/2022, 11:27

Хроническая бессонница увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

07/02/2022, 13:34

Практичное устройство маленькой квартиры

02/02/2022, 17:19

В ледовом городке на набережной из-за новых требований скорректировали горки

02/02/2022, 13:59

Кетогенная система питания (кето-диета): вся правда о диете с низким содержанием углеводов

31/01/2022, 18:06

Рекомендации кинологов. Что делать при встрече с бездомными собаками

27/01/2022, 17:05

Когда наступит весна в Новосибирске в 2022 году?

27/01/2022, 13:52
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Ростелеком» наградил новосибирских победителей конкурса «Спасибо интернету»

09/02/2022, 11:48

Банк Уралсиб повысил ставки по сезонному вкладу «Прибыльный сезон»

09/02/2022, 11:32

Клиенты Банка «Левобережный» могут снизить ставку по кредиту

09/02/2022, 11:04

«Метр квадратный» запускает собственное медиа о рынке недвижимости

09/02/2022, 10:51

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг АО ВТБ Капитал на уровне ruAA+

08/02/2022, 16:40

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка
Allsoft

Экономика

новости Новосибирска

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

В залоге у налоговых органов региона находится имущество около 60 налогоплательщиков

Новосибирская компания создает кластер на юге России

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Эффект от повышений ключевой ставки в 2021 году скоро почувствуем

Финансы

новости Новосибирска

Новосибирская компания планирует разместить облигации на 300 млн рублей

В регионе сократилось количество преступлений с использованием интернета и телефона

Мошенники обманули банк в Новосибирске на 190 млн рублей

Средний платеж по ипотеке за два года в Новосибирске вырос на 38% — до 40 тыс рублей в месяц

«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

новости Новосибирска

В 2021 году мэрия получила за аренду земли и имущества 2,3 млрд рублей

Новосибирскую недвижимость с апартаментами тоже могут проверить

Чаще всего зарплату во время пандемии в Новосибирске задерживали строителям

Андрей Травников: А кто из местных подрядчиков заявлялся на концессии? Какие претензии?

Цены по 4 концессионным поликлиникам снова могут пересмотреть

Технологии

новости Новосибирска

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Телекоммуникации

новости бизнеса

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

МегаФон подготовил сеть к запуску 5G в Новосибирске

Вдвое больше новосибирцев провели зимние каникулы в теплых странах

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

новости Новосибирска

Муниципальные перевозчики окончательно вытеснят частников на маршрутах в дальних районах Новосибирска

Еще 120 км дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» ждет ремонт

Подрядчиков оштрафовали на 104 млн рублей за некачественный ремонт и строительство дорог

Муниципальный перевозчик хочет потеснить на городских маршрутах коммерсантов

Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 40%

Медицина

новости Новосибирска

Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата

Темпы прироста заболевших коронавирусом начали снижаться?

Из коры березы ученые создали добавку для защиты печени пациента при химиотерапии

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано более 3000 новых случаев коронавируса

В Новосибирске на 40% выросло количество пунктов, где можно сдать медицинские анализы

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

новости Новосибирска

Общепит Новосибирска «хоронит» по 2-3 заведения еженедельно

В 2021 году мэрия получила за аренду земли и имущества 2,3 млрд рублей

Темпы прироста заболевших коронавирусом начали снижаться?

Муниципальные перевозчики окончательно вытеснят частников на маршрутах в дальних районах Новосибирска

Русфонд собирает средства для лечения «хрустального» мальчика

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска