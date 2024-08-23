Из развязки на Тещином языке в Новосибирск могут убрать съезды

Подрядчик в Новосибирске ведет работу по проектированию развязки на «Тещином языке», которая станет частью Южного обхода. В кулуарах обсуждаются несколько вариантов развязки, которые входят в рабочий проект. Один из них существенно упрощает новый дорожный объект.

Руководитель комиссии по транспорту Общественного экспертного совета по градостроительству, глава новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков напомнил редакции: изначально предполагалось, что Южный обход Новосибирска будет включать в себя комплекс развязок с точками входа и выхода на/с улиц города.

— Что получает город при вводе в эксплуатацию Южного обхода? Через левый берег пойдет весь грузовой трафик, который ранее объезжал его за чертой города. Как минимум, это добавляет автомобильные выхлопы и шум. Согласитесь, город должен получить от этого проекта хоть какие-то плюсы, а именно ― развязки, чтобы «расшить» пробки на городских дорогах, — комментирует Ашурков.

Одна из таких болевых точек — «Тещин язык», где на перекрестке с улицей Троллейной ежедневно собираются огромные пробки. Эксперт напомнил, что этот проект изначально планировался с развязками в нескольких вариантах.

— Судя по тому варианту, который сейчас считается приоритетным, заказчик проекта может вообще отказаться от развязок, так как это потребует меньше средств для строительства, то есть придется меньше просить из федерального бюджета, — комментирует Вячеслав Ашурков. — В приоритетном варианте предлагается оставить только заезд со стороны станции «Клещиха». Возможность для заезда (съезда) на Южный транзит с «Тещиного языка» не предусмотрена, то есть автомобилисты продолжат стоять в пробках в этой петле.

Эксперт призывает более серьезно подойти к проектированию данного участка Южного транзита, напоминая, что в Новосибирске уже есть пример неэффективной реализации подобного проекта: Бугринский мост до сих пор не может работать в полном режиме. Кроме того, Ашурков напомнил, что представители мэрии в лице замначальника управления пассажирских перевозок Михаила Никулина неоднократно подчеркивали необходимость строительства Южного транзита с учетом создания устойчивого транспортного каркаса города.

В мэрии Новосибирска прокомментировали судьбу скоростного трамвая на ОбьГЭС на левом берегу в Ленинском районе нужно создавать новое депо. Теоретически его можно было бы разместить в районе Клещихи, но для этого под развязкой на «Тещином языке» нужно делать трамвайный ход, который в перспективе может соединиться с кировской линией через Хилокскую. Пока он в проекте не предусмотрен, а значит, левый берег может остаться без полноценного трамвайного сообщения, — рассуждает Ашурков. — Кроме того, на «Тещином языке» планировалось создать транспортно-пересадочный узел «Клещиха», который соединит электрички, трамваи и автобусы. Его в проекте также нет.

По словам собеседника редакции, сейчас Минтранс настаивает на усеченном варианте Южного транзита с минимумом развязок.

В ответ на запрос редакции Infopro54 в Минтрансе области пояснили, что подрядчик — ООО «РосИнсталПроект» — выполняет проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в г. Новосибирске». Левобережная часть этап I, этап II».

Календарным графиком предусматриваются два этапа выполнения работ:

I этап включает в себя выполнение работ по инженерным изысканиям, проектирование искусственных сооружений, транспортно-экономические исследования со сроком окончания работ — 31.10.2024,

II этап включает в себя проектирование искусственных сооружений, переустройство инженерных коммуникаций, проект планировки территории со сроком окончания работ 01.12.2025 с получением положительного заключения экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В ведомстве подчеркнули, что в проекте предусматриваются наиболее экономически выгодные и способствующие выполнению транзитной функции проектные решения.

— Экономический эффект достигается не за счет подключения Южного транзита к существующей улично-дорожной сети левобережной части города, а за счет вывода транзитного транспорта с действующих улиц на Южный транзит с учетом экономических и экологических факторов. В настоящее время проводятся все виды инженерных изысканий и ведется проработка основных проектных решений с учетом экономической эффективности проекта и его предполагаемого функционала, — заявили в министерстве.

На сегодняшний день трассировка Левобережной части Южного транзита предусматривает 3 транспортные развязки на участках:

Ордынское кольцо,

улица Троллейная — улица Толмачевская (проезд «Тещин язык»),

улица Ватутина.

Трассировка выполнена с учетом построенного Бугринского моста и транспортной развязки на Ордынском кольце, которые формируют основной поток транзитного транспорта.

Тему с учетом трамвайной инфраструктуры в министерстве прокомментировали обтекаемо:

— Проект реализуется строго в рамках определенных границ проектирования и не может охватить всю территорию города Новосибирска и решить все накопившиеся транспортные проблемы города. Вопросы планирования и развития городской агломерации, в частности трамвайной городской инфраструктуры, входят в компетенцию мэрии Новосибирска.

Вопрос о привлечении финансирования продолжения строительства Южного транзита, как сообщили в Минтрансе, будет решаться после определения итоговой стоимости строительно-монтажных работ. По прогнозам, это произойдет в конце 2025 года, когда документация по проекту пройдет Главгосэкспертизу.

Напомним, Южный транзит должен перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. Сейчас построена часть Южного транзита ― Бугринский мост.

Ранее редакция сообщала о том, что область планирует построить развязку на «Тещином языке» за счет регионального бюджета.