Большинство новосибирцев считают себя кофеманами

Согласно исследованию, проведенному международным логистическим оператором СДЭК и онлайн-ритейлером Самокат, большинство россиян считают себя кофеманами, почти половина предпочитают кофе другим напиткам, а свыше четверти и вовсе пьют его чаще воды. Причем о больших тратах на кофе говорили в основном москвичи, петербуржцы, жители Новосибирской и Челябинской областей и республики Татарстан.

— Подавляющее большинство респондентов (80%) пьют кофе каждый день, преимущественно две чашки в день — 31% от общего количества участников опроса. Каждый шестой (18%) выпивает в день одну чашку, и столько же — три чашки. Каждый восьмой (13%) — от четырех чашек, — говорится в исследовании. — 64% россиян называют себя кофеманами, причем женщины признавались в частом потреблении кофе чаще мужчин (71% против 50% соответственно).

Большая часть опрошенных (60%) тратят на кофе до 1 тыс. руб. в месяц. Каждый пятый (22,5%) — 1-2 тыс. руб. в месяц. Каждый девятый (11%) — 2-3 тыс. руб. в месяц. 6% — от 3 тыс. руб. в месяц.

Среди респондентов, которые указывали, что тратят на кофе свыше 3 тыс. руб. в месяц, — преимущественно петербуржцы (10%), москвичи (8%), жители Новосибирской области (7%), Челябинской области (5%) и Татарстана (4%).

По данным аналитиков, среди жителей Новосибирска кофеманов 72%. Относительное большинство жителей города (43%) тратят на кофе до 1 тыс. руб. в месяц. 30% — 1-2 тыс. руб. в месяц. Каждый шестой (18%) — 2-3 тыс. руб. в месяц и 7% — от 3 тыс. руб. в месяц.

Также растет спрос и на кофе для самостоятельного приготовления.

Согласно данным опроса, 72% респондентов предпочитают кофе с молоком: в частности, 41% — капучино, а 31% — латте. На третьем месте оказался американо: ему отдают предпочтение 9% опрошенных. 6% указали в качестве любимого вида кофе эспрессо. 4% — кофе с альтернативным молоком (соевое, овсяное и т.д.), 2% — кофе глясе и 7% выбрали другой вариант.

Отказаться от кофе по рекомендации врача готовы 44%, 45% уточнили, что откажутся лишь в том случае, если речь будет идти о серьезных рисках для здоровья и жизни. 4% не откажутся от кофе ни при каких обстоятельствах, а 6% затруднились ответить на вопрос.