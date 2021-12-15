Работа электросетей в новогодние праздники – под надежным контролем АО «РЭС»

В преддверии новогодней ночи и последующих каникул все службы АО «РЭС» переведены на режим повышенной готовности и усилен контроль за работой энергооборудования. На круглосуточном дежурстве находятся 116 человек, 42 оперативно-выездные бригады и 42 единицы техники. При необходимости в любое время могут быть привлечены еще 205 бригад и 265 единиц техники.

Накануне Нового года, 22 декабря энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Но несмотря на праздничное настроение и торжественную атмосферу, часть из них несут круглосуточную вахту по обеспечению граждан России светом и теплом. Энергетики АО «РЭС» не исключение. Оперативный персонал компании находится в полной готовности к реагированию на все нештатные ситуации днем и ночью, в будни и праздники, даже в День энергетика.

Кроме готовности к устранению технологических нарушений в электросетевой организации позаботились и о возможности оперативного информирования потребителей о возникших аварийных ситуациях и связанных с ними отключениях электричества.

Для упрощения процедуры дозвона и получения необходимой информации по отключениям электроэнергии в АО «РЭС» запустили роботизированный центр обработки телефонных обращений потребителей (РЦОТ), который действует пока только на территории Новосибирска и ближайшей агломерации. Жителям достаточно набрать номер диспетчерской службы и назвать роботу полный адрес, по которому отключено электричество. Робот-автоинформатор способен одновременно принять и зарегистрировать сотни звонков, что позволяет значительно ускорить время реагирования и, в какой-то мере, сократить продолжительность отключения электроснабжения.

Также потребители могут получить оперативную информацию на сайте компании в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализован сервис адресного поиска для самостоятельного ознакомления с информацией о плановых или аварийных отключениях электроэнергии.

Чтобы праздники были яркими и светлыми, а праздничное настроение ничем не омрачилось, энергетики призывают потребителей соблюдать элементарные правила безопасности при обращении с электроприборами, а жителей индивидуальных домов – проверить готовность собственных электрических сетей к повышенным нагрузкам, предусмотреть для автономных систем отопления резервные источники питания.

Об авариях и неполадках в электрических сетях можно сообщить по номеру 112 или по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции. Диспетчерские службы филиалов АО «РЭС» работают круглосуточно, в том числе в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.