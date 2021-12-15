Должен ли директор сетевого магазина «у дома» быть предпринимателем?

Что скрывается за обучением менеджеров предпринимательству и бизнесу? И каких изменений стоит ждать посетителям минимаркетов и гастрономов у дома?

Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Из кассира в боссы бизнеса

Как правило, средний директор сетевого продуктового магазина у дома может рассчитывать на оклад чуть больше 40 тыс. руб. в месяц. При этом он имеет колоссальную ответственность за сохранность и безопасность товара, за сотрудников и покупателей. И работает по 12 часов в сутки при пяти-, а то и семидневном графике. Да, он может получать премию. Но для этого директор магазина должен соответствовать большому числу критериев и выполнить десятка два показателей. А если магазин плохо отчитался, до следующего учета надо работать за оклад, который ниже, чем у квалифицированного токаря или пекаря.

Справедливо было бы поднять оклад, но для бизнеса это повлечет рост издержек. Очевидно, выгоднее найти замену и быстро переподготовить претендента, особенно когда есть безработица и многие предприниматели отказываются от собственного бизнеса и хотят стать наемными руководителями. За семь месяцев 2021 года, по данным Forbes, в России общее количество ИП сократилось на 130 000, или на 4%. Чем не ресурс? Да и среди персонала есть желающие прирастить доходы. Специалистов находят и за две недели или месяц, учат или переучивают в собственных (очевидно, несертифицированных) учебных центрах директоров из числа заместителей, а часто и из кассиров.

Чему и зачем учат

За короткий срок будущих директоров обучают администрированию, пользованию программой учета движения товаров, применяемой системе отчетности. Затем бросают новоиспеченных руководителей в бой, те выгорают, им на смену приходят новые, и так по кругу. За год директорский корпус сети может обновиться на 20% и более, что очень много. Кто-то справляется и образует некий управленческий костяк благодаря способностям и умению учиться на собственном опыте, но таких мало.

Что делать?

Нужно понять, что директора сетевых магазинов сегодня — это администраторы, и именно в этой роли они востребованы современным сетевым бизнесом. К тому же жизненные ценности у них другие: им хочется стабильной работы и только потом (и не всем) — карьерного роста. Удержать их в должности можно, если научить работать с людьми, чувствовать и настраивать персонал на работу, структурировать свое время. Их нужно учить стрессоустойчивости, умению расслабляться, пониманию, когда нужно что-то сделать, а когда не стоит. Они должны обучаться инструментам борьбы с воровством покупателей и сотрудников, чистоплотности.

Обучить всему этому возможно, если в основе будут находиться базовые знания, которые современные администраторы могут получить в университетах (для работы с коллективами высшее образование необходимо) или переучиваясь в очно-заочном формате, проходя практику по месту работы, участвуя в вузовской подготовке учебных центов компаний для успешного освоения специфики.

После этого необходимо давать директорам магазинов некоторые инструменты влияния на финансовые результаты. Например, право самим нанимать сотрудников в пределах штатного расписания, варьировать нагрузки персонала. Отказываться от поставки не продающихся в конкретном магазине товаров. Принимать решения по уценке товаров. И все это должно быть подкреплено грамотно выстроенной системой оплаты. Директор магазина — это руководитель коллектива, и базовые условия труда и оплаты у него должны быть не хуже, чем в других отраслях.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова