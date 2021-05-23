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«Кузина» заработала в пасхальные праздники порядка 5 млн руб

  • 23/05/2021, 10:19
«Кузина» заработала в пасхальные праздники порядка 5 млн руб
На минувшей неделе компания запустила предложения для летнего сезона.

К пасхе, которая в этом году выпала на майские праздники, компания подготовила расширенную коллекцию десертов — традиционных куличей и твороженных пасх, а также пирожных и наборов для детей, которые можно самостоятельно украсить к празднику. Коллекция была анонсирована и представлена для предзаказа через сайт уже с 16 апреля, а активный пик продаж пришелся на период с 28 апреля по 2-е мая. За это время было продано порядка 30 000 куличей и 4 000 твороженных пасх, 5 000 единиц пирожных и специализированных наборов для детского творчества.

— Реализация коллекции пасхальных десертов показала прекрасный финансовый результат и позволила сформировать порядка 5 000 000 руб. в составе валовой выручки в данный период, — отмечает пресс-служба ООО «Юнисервис Капитал» (финансовый консультант компании).

К летнему сезону, который стартовал 15 мая, «Кузина» представила большую линейку холодных напитков — от классических на основе кофе и матчи, до фирменных милкшейков, домашних лимонадов и фраппе. На минувшей неделе также начались тестовые продажи линейки десертов с лицензионными детскими персонажами, производство которых сеть кондитерских осуществляет в коллаборации с компанией SweetClub. В июне компания планирует представить традиционную сезонную коллекцию десертов.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

Фото из группы компании «Кузина» Вконтакте

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Кузина кондитерская бизнес


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