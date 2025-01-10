Большинство россиян откладывают деньги для создания подушки безопасности

Согласно результатам опроса ВТБ, 40% жителей России готовы выделять от 10 до 20% своего заработка для накопления семейных средств. Большинство опрошенных откладывают деньги для создания финансовой подушки безопасности, а от банков ожидают выгодные условия по кредитам и вкладам.

51% респондентов ставят своей целью создать такую подушку для семьи. Примерно треть участников опроса (34%) планируют накопить на жильё, а основная финансовая цель для 28% – обеспечить комфортную старость. Четверть россиян (25%) хотят отложить деньги на образование детей, а 8% — стремятся приобрести для них жильё. У 9% опрошенных отсутствуют какие-либо финансовые цели.

Для достижения этих целей необходим капитал: 40% респондентов готовы выделять 10-20% доходов на совместные сбережения. 21% — готовы направить до 30%, а 12% — более половины своих заработков. 43% опрошенных считают, что обсуждать финансовые цели следует регулярно, хотя бы раз в несколько месяцев. Ещё 10% уверены, что достаточно одного обсуждения в год для подведения итогов и планирования.

Чтобы достичь своих финансовых целей, опрошенные применяют различные методы накопления. Половина российских граждан (50%) выбирает размещение средств на вкладах и счетах, 21% респондентов формируют совместные сбережения в банках, а 7% — занимаются инвестированием в валюту, акции и драгоценные металлы. При этом 21% опрошенных признали, что не уделяют достаточно внимания вопросам финансовой безопасности на будущее.

Более половины россиян (52%) считают, что банки должны прежде всего предоставлять выгодные условия по накоплениям и кредитам, а 38% — желают видеть акции, скидки и кешбэк. 35% респондентов ожидают от банков консультации по планированию общего бюджета, 31% — программы обучения по финансовой грамотности. Также 21% участников опроса рассчитывают на специальные предложения для детей.

* Опрос проводился среди 1500 респондентов из городов с населением свыше 100 000 жителей.