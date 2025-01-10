Весной в Новосибирской области начнут ремонт дороги к храму Серафима Саровского

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Болотнинском районе отремонтируют почти четыре с половиной километра дорожного полотна, ведущего к селу Турнаево. Об этом рассказали в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области. Управление уже заключило контракт с ООО «СибДорСтрой».

В ходе работ планируется закрепить оси трассы и профилировать земляное полотно. Помимо этого, будет выполнена планировка основания, исправлен профиль дороги, устроено щебеночное покрытие и установлены новые дорожные знаки.

Отметим, что эта дорога ведет к единственной в области деревянной церкви, носящей имя Серафима Саровского. Храм построили построили в начале XX века на средства старожилов и переселенцев. 31 июля 2000 года из Болотного в Турнаево прошёл первый Серафимо-Турнаевский Крестный ход. С тех пор Крестный ход проходит ежегодно 31 июля и собирает паломников из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей.

Дорогу в Турнаево построили в 70-е годы прошлого века и сейчас она находится в плачевном состоянии. По этому участку ежедневно перевозят товары первой необходимости, доставляют продукты, строительные и продовольственные материалы, а также ходит рейсовый и школьный автотранспорт.

Ранее редакция сообщала о том, что определен подрядчик для масштабного ремонта трассы Новосибирск-Кочки-Павлодар.