В Новосибирской области построят 800 километров ЛЭП

К 2028 году в Новосибирской области запланировано строительство двух линий электропередач мощностью 500 киловольт. Общая протяженность линий составит 799 километров. Данная информация была включена в распоряжение правительства Российской Федерации, которое утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

Согласно опубликованному документу, ожидается, что протяжённость высоковольтной линии Алтай — Карасук, проходящей через Алтайский край и Новосибирскую область, составит 428 километров. А длина линии Таврическая — Карасук, которая будет пролегать через Омскую и Новосибирскую области, составит 371 километр.

Также к 2028 году в Карасуке запланировано строительство подстанции 500 кВ с одним автотрансформатором.

Генеральная схема представляет собой долгосрочный прогноз потребления электроэнергии и мощности. В ней отражены уже существующие и планируемые к возведению генерирующие объекты и магистральные электросети, а также балансы электроэнергии и мощности по синхронным зонам Единой энергетической системы России.

Ранее редакция сообщала о том, что почти 650 домов остались без электричества 1 января в Новосибирске. Причиной массового отключения стала авария в Заельцовском районе города.