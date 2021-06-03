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Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

  • 03/06/2021, 10:00
Автор: Мария Садыкова
Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х
Основные проблемы индустрии красоты участники рынка обсудили на бьюти-форуме «PROспект Сибирь».

Сегодня индустрия красоты развивается с бешеной скоростью: постоянно открываются салоны, которые предлагают новые технологии окрашивания и модные стрижки, но если заехать вглубь спальных районов, можно увидеть вывески парикмахерских с постперестроечными вывесками: «Светлана», «Анечка» и т.д.

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х— Я помню, как в России зарождался этот бизнес, когда Жириновский (Владимир Жириновский — политик, глава партии ЛДПР. — Ред.) сказал такую фразу: «Дайте всем бабушкам грядки: пусть насобирают огурцов, пошьют трусов и выходят на улицы, торгуют, чтобы хоть как-то зарабатывать деньги себе на жизнь». Именно в это время на рынке точечно начали открываться частные парикмахерские. Аренда недвижимости на тот момент была низкая, а о дизайне помещений вообще никто не думал: поставили мойку, кресло, зеркало и начали работать. На парикмахеров полился дождь из денег… Многие предприниматели того времени стали руководителями больших и известных салонов, создали сети. Многие бизнесы, которые стартовали в то время, существуют до сих пор. Но в основном на наработанной базе клиентов, практически не привлекая новых, — рассказывает организатор бьюти-форума «PROспект Сибирь» Анна Зубаровская.

Живые деньги

Ключевая ошибка индустрии красоты, которая особенно явно видна сегодня, заключается в том, что владельцы салонного бизнеса упускают момент, связанный с финансовой грамотностью, и просто не знают, куда они вложили деньги. Поэтому красивый бизнес для многих из них превращается в любимое дело, не приносящее желаемого заработка.

Управленцы небольших салонов не просчитывают финансовую модель бизнеса: они просто в конце месяца подбивают бухгалтерию и расходные материалы, начиная новый месяц с чистой совестью. Живых денег, которые они зарабатывают каждый день, им вроде бы хватает на жизнь, — констатирует Анна Зубаровская. — Но, как показывает собранная нами статистика, владельцы салонов, начавшие считать деньги, либо идут учиться, либо закрывают свой бизнес. Потому что если оценить реальные затраты (на СИЗы, расходные материалы, бешеный процент парикмахерам, который у нас в городе составляет примерно 50%), то собственники понимают, что они давно работают в минус, их бизнес нерентабелен.

Управленцы-управленцы или парикмахеры-управленцы?

Управлять салоном красоты без опыта работы практически невозможно: текущие расходы и выручка, документы и финансы парикмахеру самостоятельно осваивать сложно. Тем не менее в Новосибирске большая часть игроков рынка предпочитает самостоятельно осваивать эти навыки, не обращаясь за помощью к профессионалам.

— На бьюти-форуме мы постарались показать две альтернативы управления бизнесом индустрии красоты. Собрали спикеров, являющихся руководителями популярных салонов. Это молодые ребята, которые зашли в бьюти-бизнес, не являясь мастерами. У них очень интересные кейсы и есть чему поучиться. Они знают о маркетинге, о рентабельности, но зрители отдали предпочтение второй категории докладчиков — участникам, которые выросли из мастеров в руководители и делились накопленным опытом, — комментирует Анна Зубаровская. — На мой взгляд, в сегодняшних реалиях это неправильный подход. Бьюти-индустрия сейчас — это прежде всего про бизнес, поэтому управлять им должны профессионалы.

По ее словам, мастер, который совмещает функции руководителя, постоянно распыляет внимание и силы на решение нескольких разноплановых задач, причем решать их часто приходится параллельно. Это повышает утомляемость, снижает трудоотдачу и удовлетворение от работы, увеличивает вероятность ошибок, как правило, портятся отношения с коллективом.

— Я выросла от мастера до руководителя и точно могу сказать: салон никогда не будет приносить деньги, если ты выполняешь обе функции. Одна из главных проблем, которая при этом возникает, — меняется отношение к тебе сотрудников. Это очень тонкая грань… Если ты хочешь быть мастером в своем салоне, то просто стоит отстраниться от оперативной работы, поставить управляющего, а самому творить, — рекомендует эксперт.

На вопрос, не будет ли перенасыщения рынка бьюти-индустрии, если каждый мастер станет учиться управленческим навыкам, эксперт отвечает: не будет, так как у каждого салона своя ценовая политика и своя стратегия.

— Наш город растет и меняется, потенциальные клиенты найдутся для каждого мастера и для каждого салона. А многим мастерам и не нужно становиться управленцами, они могут открыть свой кабинет в действующем салоне или воспользоваться коворкингом (место, арендованное по часам), но в данной ситуации нужно внимательно проанализировать ценовую политику, — рекомендует собеседник Infopro54.

Кто клиент?

Большим спросом у мастеров рынка сегодня пользуются кабинеты красоты в бизнес-центрах. Но анализ, проведенный экспертами бьюти-форума «PROспект Сибирь», показывает, что при этом они совсем не знают своих клиентов, аудиторию, на которую работают. В результате цена на услуги студии в бизнес-центре аналогична расценкам в престижном салоне.

— Клиент приходит в недоумение, когда цена не соответствует качеству: я не про качество работы, как мы привыкли считать, а про услугу в целом. Ее качество складывается из сервиса, из soft skills (гибкие навыки) и квалификации специалистов — такой сервис могут предоставить только салоны полного цикла, он невозможен в монокабинетах красоты. В итоге клиент остается недоволен всем рынком, его может потерять вся бьюти-индустрия, — поясняет Анна Зубаровская. — По моему мнению, нашу индустрию, нужно в корне перестроить. Каждой категории игроков рынка необходимо четкое позиционирование и стратегия развития, чтобы они не только сами видели горизонт своего развития, но и клиентов не обманывали в ожиданиях.

Кто оценит мастера?

Еще один важный нюанс: когда клиент выбирает мастера, он хочет попасть к профессионалу своего дела. О профессионализме парикмахера говорит его квалификация, но четко регламентированной процедуры проверки и оценки этой квалификации сегодня нет, все оценки даются субъективно.

— В перспективе парикмахеров, косметологов и специалистов по маникюру, а также руководителей бьюти-салонов могут обязать сдавать специальные экзамены. По этому поводу сейчас очень много споров на федеральном уровне. Обсуждается предложение о формировании единого центра оценки квалификации в отрасли, — говорит Анна Зубаровская.

Отцы и дети

В бьюти-индустрии, как и на других рынках, уже существует противостояние между старшим и младшим поколением. Руководители старой закалки не умеют продавать дополнительные услуги и не знают, что такое прикассовая зона.

— Нас в свое время научили продавать клиентам косметические средства для ухода, и многие салоны, мастера получали с этого хороший доход. С появлением интернет-магазинов (Ozon, WildBerries) продажи сильно упали. После этого некоторые салоны начали продавать консультации мастеров по уходовой косметике. Старшее поколение этого не понимает, заявляя, что мы продаем воздух, — приводит пример эксперт.

Кроме того, по ее словам, в бьюти-индустрии большие изменения происходят в связи с внедрением новых технологий и продуктов. К примеру, в сегменте колористики новые тенденции появляются чуть ли не каждый день.

— Молодые мастера, идущие в ногу со временем, обычно изучают эти тренды и предлагают клиентам. Но большинство руководителей старой закалки до сих пор использует проверенные формулы расходных материалов, не хочет принимать новые тенденции, даже несмотря на то, что это наносит ущерб салону, приводит к оттоку перспективных кадров. Они не позволяют своему бизнесу выйти на новый уровень и сами не желают учиться, застряв в начале 90-х, — резюмирует эксперт.

Чемпионат по парикмахерскому искусству и эстетике «PROспект Сибирь» прошел в Новосибирске в 20 раз. Это был первый форум, который включал в себя бизнес-площадку, где каждый желающий мог послушать спикера как из Новосибирска, так и из Москвы. В форуме приняли участие более 500 мастеров и руководителей из Барнаула, Кемерова и Томска.

Фото предоставлено организаторами форума

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Рубрики : Бизнес Стиль жизни

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : салон красоты Новосибирск бьюти – индустрия Новосибирск бизнес салона красоты Новосибирск


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