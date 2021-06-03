Уголовное дело о посредничестве во взятке чиновнику мэрии будет передано в суд

— По данным следствия, 14 сентября 2020 года представитель одной из организаций обратилась к председателю комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска с заявлением о выдаче разрешений на размещение объектов наружной рекламы, не соответствующих установленным нормам. В целях получения положительного решения последний сообщил через посредника о том, что необходимо перечислить на расчетный счет подконтрольной ему организации денежные средства в размере 200 тысяч рублей. На следующий день после перечисления денежных средств, чиновник мэрии подписал разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, — говорится в сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии города продолжается. Он обвиняется в «получении взятки в крупном размере».