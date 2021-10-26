Как цифровизация меняет строительную отрасль?

— Цифровизация меняет строительную отрасль кардинальным образом. Если посмотреть на рейтинги компаний, которые работают, к примеру, в Новосибирске, то можно увидеть, что места участников рейтинга в последнее время сильно изменились. Кто-то с первого места ушел за топ-10 лидеров рынка, а кто-то вышел в тройку сильнейших. Например, ГК «Ёлка девелопмент» в сентябре стала лидером по вводу жилья, сдав 17 тысяч кв. м в ЖК «Новые снегири». Понятно, что пока это разовая история, но это прямое следствие цифровизации процессов в отрасли, — сообщил Infopro54 член штаба ОНФ Новосибирской области, эксперт тематической площадки МСП, руководитель комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опора России» Виктор Остахов.

Тема цифровизации обсуждалась на круглом столе, который реготделение «Опоры России» провело для участников рынка недвижимости, работающих в Новосибирске и Новосибирской области. Остахов напомнил, что ГК «Ёлка девелопмент» уже несколько лет работает с программой «Декарт Онлайн», с помощью которой отслеживает все тенденции на рынке региона, понимает спрос потребителей и их потребности, а значит и то, какую недвижимость нужно строить, чтобы попасть в рынок. В результате чуть больше 2 лет назад из аналитика рынка недвижимости компания стала девелопером. И, судя по результатам, вполне успешным.

— Цифровизация крайне необходима для грамотного развития и планирования рынка недвижимости. Это особенно хорошо видно по ситуации в Новосибирске в районе Академгородка, ГК «Ёлка девелопмент» в настоящий момент приступила к реализации своего нового проекта. В процессе разработки концепции жилого квартала аналитики ГК «Ёлки девелопмент» выяснили, что полка предложений в Академгородке идет с шагом 20 кв. м. Проще говоря, покупателю предлагают приобрести квартиры 20-40-60-80-100 кв. м. Если учесть, что стоимость квадратного сейчас приближается к 100 тысячам рублей, то понятно, почему покупатель не хочет покупать квартиру площадью 40 кв. м, если ему нужно 30 кв. м, — рассуждает эксперт. — Слабая цифровизация отрасли в городе не позволяет делать прогнозы по жилому строительству, и это касается не только Новосибирска и Новосибирской области, но и других регионов.

Цифровизация важна и для банков, занимающихся проектным финансированием. В их штате сейчас есть аудиторы стройки, которые мониторят динамику цен на стройматериалы, на услуги и сравнивают эти показатели с теми, которые им предоставляют застройщики.

— Сейчас для строительной компании непозволительная роскошь работать по высоким ценам или думать, что банк их пропустит, — констатирует Остахов. — Сейчас банки четко понимают, какой завод что продает и по какой цене, а их эксперты регулярно выезжают на объекты, оценивая продекларированные застройщиком объемы.

— С помощью этой платформы участники рынка в перспективе смогут отслеживать изменения, которые происходят со стройматериалами и принимать управленческие решения. В частности, заранее сделать закупки арматуры, фасадов, электротехнической продукции и т. д., а возможно, и проанализировать ситуацию, понять, что на рынок с их возможностями выходить не стоит. Это позволит избежать проблем со срывом сроков строительства и ростом количества долгостроев, — уверен Остахов.

Бизнес-ассоциации уже несколько лет лоббируют историю с созданием единой системы ценообразования в строительстве РФ, чтобы через нее можно было мониторить динамику цен на стройматериалы. По мнению Виктора Остахова, этот инструмент позволил бы адекватно оценить, почему происходят скачки цен на строительные ресурсы, на каком этапе это происходит и где в этом скачке экономика, а где спекуляция. Пока работа над созданием единого справочника продолжается.

Но даже нынешний уровень цифровизации отрасли уже делает ее привлекательной для компаний малого и среднего бизнеса. Так, благодаря проектному финансированию в стройку начали заходить компании, ранее работавшие только с частными клиентами. Это тренд 2020-2021 годов.

— Сейчас они работают либо подрядчиками у девелоперов, либо сами выходят на объекты. Судя по историям, прозвучавшим на круглом столе, это не так сложно: прозрачное юрлицо, материально-техническая база, позволяющая взять необходимые объемы, а также кадры. Для компаний МСБ сейчас появилась возможность расширить поле деятельности, и они активно этим пользуются, — говорит Остахов. — Не исключаю, что благодаря цифровизации отрасли на рынке региона в перспективе появятся новые сильные игроки.

Кстати, по его наблюдению, все участники строительного рынка сейчас очень активно пользуются аналитикой недвижимости, чтобы определиться, какие квартиры и в каких локациях необходимы покупателю. Сегодня без анализа ценообразования, спроса и предложения в стройку уже никто не заходит. Слишком рискованно.