Рекламодателям

Как цифровизация меняет строительную отрасль?

  • 26/10/2021, 15:45
Автор:
Новости Новосибирской области
Она становится привлекательной для компаний малого и среднего бизнеса, предложение лучше заходит покупателю, а в лидеры вырываются игроки, анализирующие рынок.

— Цифровизация меняет строительную отрасль кардинальным образом. Если посмотреть на рейтинги компаний, которые работают, к примеру, в Новосибирске, то можно увидеть, что места участников рейтинга в последнее время сильно изменились. Кто-то с первого места ушел за топ-10 лидеров рынка, а кто-то вышел в тройку сильнейших. Например, ГК «Ёлка девелопмент» в сентябре стала лидером по вводу жилья, сдав 17 тысяч кв. м в ЖК «Новые снегири». Понятно, что пока это разовая история, но это прямое следствие цифровизации процессов в отрасли, — сообщил Infopro54 член штаба ОНФ Новосибирской области, эксперт тематической площадки МСП, руководитель комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опора России» Виктор Остахов.

Тема цифровизации обсуждалась на круглом столе, который реготделение «Опоры России» провело для участников рынка недвижимости, работающих в Новосибирске и Новосибирской области. Остахов напомнил, что ГК «Ёлка девелопмент» уже несколько лет работает с программой «Декарт Онлайн», с помощью которой отслеживает все тенденции на рынке региона, понимает спрос потребителей и их потребности, а значит и то, какую недвижимость нужно строить, чтобы попасть в рынок. В результате чуть больше 2 лет назад из аналитика рынка недвижимости компания стала девелопером. И, судя по результатам, вполне успешным.

— Цифровизация крайне необходима для грамотного развития и планирования рынка недвижимости. Это особенно хорошо видно по ситуации в Новосибирске в районе Академгородка, ГК «Ёлка девелопмент» в настоящий момент приступила к реализации своего нового проекта. В процессе разработки концепции жилого квартала аналитики ГК «Ёлки девелопмент» выяснили, что полка предложений в Академгородке идет с шагом 20 кв. м. Проще говоря, покупателю предлагают приобрести квартиры 20-40-60-80-100 кв. м. Если учесть, что стоимость квадратного сейчас приближается к 100 тысячам рублей, то понятно, почему покупатель не хочет покупать квартиру площадью 40 кв. м, если ему нужно 30 кв. м, — рассуждает эксперт. — Слабая цифровизация отрасли в городе не позволяет делать прогнозы по жилому строительству, и это касается не только Новосибирска и Новосибирской области, но и других регионов.

Цифровизация важна и для банков, занимающихся проектным финансированием. В их штате сейчас есть аудиторы стройки, которые мониторят динамику цен на стройматериалы, на услуги и сравнивают эти показатели с теми, которые им предоставляют застройщики.

— Сейчас для строительной компании непозволительная роскошь работать по высоким ценам или думать, что банк их пропустит, — констатирует Остахов. — Сейчас банки четко понимают, какой завод что продает и по какой цене, а их эксперты регулярно выезжают на объекты, оценивая продекларированные застройщиком объемы.

Новости Новосибирска

Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

Бизнес-ассоциации уже несколько лет лоббируют историю с созданием единой системы ценообразования в строительстве РФ, чтобы через нее можно было мониторить динамику цен на стройматериалы. По мнению Виктора Остахова, этот инструмент позволил бы адекватно оценить, почему происходят скачки цен на строительные ресурсы, на каком этапе это происходит и где в этом скачке экономика, а где спекуляция. Пока работа над созданием единого справочника продолжается.

— С помощью этой платформы участники рынка в перспективе смогут отслеживать изменения, которые происходят со стройматериалами и принимать управленческие решения. В частности, заранее сделать закупки арматуры, фасадов, электротехнической продукции и т. д., а возможно, и проанализировать ситуацию, понять, что на рынок с их возможностями выходить не стоит. Это позволит избежать проблем со срывом сроков строительства и ростом количества долгостроев, — уверен Остахов.

Но даже нынешний уровень цифровизации отрасли уже делает ее привлекательной для компаний малого и среднего бизнеса. Так, благодаря проектному финансированию в стройку начали заходить компании, ранее работавшие только с частными клиентами. Это тренд 2020-2021 годов.

— Сейчас они работают либо подрядчиками у девелоперов, либо сами выходят на объекты. Судя по историям, прозвучавшим на круглом столе, это не так сложно: прозрачное юрлицо, материально-техническая база, позволяющая взять необходимые объемы, а также кадры. Для компаний МСБ сейчас появилась возможность расширить поле деятельности, и они активно этим пользуются, — говорит Остахов. — Не исключаю, что благодаря цифровизации отрасли на рынке региона в перспективе появятся новые сильные игроки.

Кстати, по его наблюдению, все участники строительного рынка сейчас очень активно пользуются аналитикой недвижимости, чтобы определиться, какие квартиры и в каких локациях необходимы покупателю. Сегодня без анализа ценообразования, спроса и предложения в стройку уже никто не заходит. Слишком рискованно.

Фото предоставлено реготделением «Опоры России»

722

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : стройматериалы новостройки недвижимость


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Большинство сибиряков готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

26/10/2021, 15:09

В Сибири за 9 месяцев выявлено более 1000 фактов взяточничества

24/10/2021, 11:25

55% компаний планируют работать в нерабочие дни

23/10/2021, 11:36

Больше половины выявленных сибирскими таможенниками преступлений относятся к сфере лесоэкспорта

20/10/2021, 13:19

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Сегодня никто до конца не понимает, что происходит на дорогах города и области

Все материалы
Лента новостей

«Сибантрацит» планирует запустить новую железнодорожную инфраструктуру в январе

26/10/2021, 17:18

На дороге Р-254 «Иртыш» построят акустические экраны

26/10/2021, 16:32

В Новосибирской области вводят ограничения для работы общепита

26/10/2021, 15:51

Исследования органов дыхания могут стать доступнее и дешевле

26/10/2021, 15:00
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ начал выпуск премиальной карты Visa Signature Business

26/10/2021, 17:10

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Банка «Левобережный» на уровне ruA-

26/10/2021, 16:28

Банк «Открытие» начинает прием заявок по госпрограмме льготного кредитования компаний малого бизнеса ФОТ 3.0

26/10/2021, 15:59

ВТБ и ДОМ.РФ выступают за модернизацию региональной господдержки ипотеки

26/10/2021, 15:00

ВТБ предлагает отменить ограничения на дистанционное оформление ипотеки

26/10/2021, 11:14

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирской области вводят ограничения для работы общепита

Новосибирцы сопротивляются даже минимальным ограничениям

45 новосибирских компаний готовы предоставить документы для «спортивного» налогового вычета

Телемедицина — новый этап развития или возвращение «эпохи кашпировских»?

Главное, чтобы нерабочие дни не превратились в неконтролируемые каникулы

Финансы

Новости Новосибирска

В Новосибирске зарегистрировано почти 23 тысячи договоров долевого строительства

Конкуренция за средства населения усилится

Ипотека теряет привлекательность

Новосибирский производитель сыров выходит на облигационный рынок

Приставы арестовали мельничный комплекс в Ордынке

Политика

Новости Новосибирска

Областным и городским депутатам представили новеньких во власти

Анатолия Серышева назначили полпредом президента в Сибири

Далеко зашедший отзыв мэра

Вместе с председателем профсоюз рискует лишиться независимости

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

Недвижимость

новости Новосибирска

Ипотека теряет привлекательность

В области готовят еще шесть масштабных инвестпроектов в недвижимости

Получил «пять звезд» — потерял 38 млн рублей

Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

Более 750 дольщиков в регионе получили компенсации за свои непостроенные квартиры

Технологии

новости Новосибирска

В Новосибирске разрабатывают «умные» электросети для авиации

Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции обсудили на отраслевом форуме OpenBio

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

Cтартап улучшит разработку для борьбы со списыванием на экзаменах

Телекоммуникации

Новости компаний

По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

МегаФон и AliExpress Россия запустили «Мобильный ID» в приложении интернет-платформы

МегаФон предложил вахтовикам «заморозить» номер на время командировки

Кобрендинговый проект МТС и Xiaomi появился в Новосибирской области

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Агропром

Новости Новосибирской области

Новосибирские аграрии вышли на десятилетний рекорд

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Транспорт

новости Новосибирска

За год в Новосибирске резко выросли продажи премиальных авто с пробегом

Стратегия развития электромобилей в России

Автопарк новосибирцев за год пополнился на 13 тыс машин

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

Медицина

Новости Новосибирска

За счет обязательной вакцинации в Новосибирской области рассчитывают привить 275 тысяч человек

Реабилитация после операции, травм, ковида — новейшие методики и технологии

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Хеликс откроет в Новосибирске новую производственную площадку

Предрасположенным к раку рекомендуют отказаться от пережаренных шашлыков и не гулять вдоль дорог

Авто

Новости Новосибирска

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

На дороге Р-254 «Иртыш» построят акустические экраны

В Новосибирской области вводят ограничения для работы общепита

Исследования органов дыхания могут стать доступнее и дешевле

В мэрии Новосибирска презентовали проект благоустройства площади Калинина

Историческое здание театра кукол в Новосибирске отремонтируют за 350 млн рублей

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска