Большинство сибиряков уверены в эффективности инструментов самоограничения

Согласно исследованию ВТБ*, подавляющее большинство жителей Сибири (81%) уверены в эффективности инструментов самоограничения для защиты своих средств от мошеннических действий в интернете. При этом, помимо кредитных операций, респонденты заинтересованы в установлении лимитов на значительные денежные переводы, преждевременное изъятие средств с депозитных счетов и другие виды транзакций.

Более двух третей сибиряков (65%) уже используют подобные сервисы или планируют начать их использование в ближайшем будущем. Около 73% опрошенных готовы рекомендовать сервисы самозапрета своим родным и близким.

Наибольшую актуальность функция самоограничения представляет для контроля над онлайн-кредитованием, что отметили 90% участников опроса. Также значительная часть респондентов выразила желание установить ограничения на крупные переводы денежных средств (66%) и снятие наличных через банкоматы с использованием QR-кодов (50%). Среди других востребованных опций — блокировка досрочного вывода средств с вкладов (49%) и запрет крупных покупок в магазинах (40%).

По мнению большинства опрошенных, сервисы самозапрета будут особенно полезны для лиц, уже столкнувшихся с финансовыми потерями (69%), пожилых людей (58%) и тех, кто склонен к импульсивным тратам (52%). Кроме того, данные инструменты могут быть востребованы среди родителей, использующих детские карты для школьников (45%), клиентов, обслуживающихся в нескольких банках, а также лиц с недостаточным уровнем финансовой грамотности и знаний в области современных технологий (45%).

— Сервис самозапретов пользуется популярностью, однако, потребители заинтересованы в расширении его функциональности по сравнению с текущими возможностями, предлагаемыми на Госуслугах. Мы наблюдаем потребность в усилении контроля над личными финансами для минимизации рисков онлайн-мошенничества, — подчеркнул руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

* Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.