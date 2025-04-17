Власти Новосибирска рассказали, где будет запрещена продажа алкоголя 9 мая

В Новосибирске на 13 территориях запретят продажу алкоголя на 9 Мая. Например: территория в границах ул. Алейской, участка от ул. Алейской, 4, корпус 1 до ул. Планетной, 55/6, участка от ул. Планетной, 5. Соответствующее постановление было опубликовано мэрией.

Администрация города планирует организовать на этих территориях продажу безалкогольных напитков, таких как соки, квас и коктейли. Кроме того, здесь будут доступны мороженое и различные сладости.

Также будет запрещена продажа напитков в стеклянной таре. Предпринимателям предложат завершить работу летних кафе до 23:00.

Напомним, ранее глава города Максим Кудрявцев принял решение ограничить использование в некоторых локациях города самокатов в период с 8 по 9 мая. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности во время праздничных мероприятий, которые будут проходить на Михайловской набережной, в парках и скверах.

Ранее редакция сообщала о том, что в центре Новосибирска перекроют улицы для репетиций Парада Победы. Репетиции проведут 4 и 7 мая.