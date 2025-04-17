Новосибирску нужен еще миллиард на новые троллейбусы

На сегодняшний день троллейбусный парк в Новосибирск обновлен на 80% — на дороги города вышли 258 единиц новой техники. Для завершения обновления этого вида общественного транспорта необходимо закупить еще 60 единиц техники. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
— Как только будет появляться финансовая возможность, мы постараемся решить этот вопрос. Для этого нужно еще около 1 млрд рублей. Хочется довести долю современных автобусов в парке до 100%, — констатировал глава города.
При этом, по его оценкам, вряд ли город сможет рассчитывать на эти деньги в этом году.
Напомним, в 2024 году город провел торги по закупке пяти поездов метро. Совокупная стоимость контрактов составила более пяти млрд рублей. Четыре из них обещает предоставить областной бюджет. Остальные мэрии придется искать в собственных доходах бюджета.
В целом за 5 лет доля муниципального транспорта в общей перевозке пассажиров в Новосибирске выросла с 30% до 58%.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска изучает возможность перехода на классические электробусы.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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