Большинство владельцев кошек и собак не считают ожирение питомцев проблемой

Каждый четвертый (26%) владелец кошки или собаки в России признает, что у его питомца есть избыточный вес или ожирение, говорится в совместном исследовании аналитического центра НАФИ и некоммерческой организации «Национальная ветеринарная палата». При этом 81% из них не включают ожирение в топ наиболее опасных проблем со здоровьем домашних животных. По их мнению, такими являются заболевания сердечно-сосудистой системы и мочевыводящих путей и пищеварения.

68% хозяев животных с ожирением уверены, что у их собаки или кошки нет проблем со здоровьем, а 37% полагают, что хорошего питомца «должно быть много».

Очень часто перекармливание животных становится своеобразной формой выражения заботы. Исследование показало, что особенно это характерно для одиноких людей.

Кроме того, в последнее время складывается тревожная тенденция, что животные с лишним весом вызывают у людей умиление и симпатии: больше половины тех, у кого есть домашние животные (58%), считают пухлых кошек и собак умилительными. Соцсети также влияют на этот стереотип: «милые» образы упитанных питомцев быстро становятся вирусными и любимыми у пользователей.

Ветеринарный врач Екатерина Нигова подчеркивает, что стереотипное восприятие полноты у питомцев как милой черты – опасная ошибка.

— Ожирение у животных — это не безобидная особенность внешности, а фактор, существенно повышающий риски для их здоровья и значительно сокращающий продолжительность жизни, — говорит эксперт.

Стоит отметить, что к лишнему весу у людей опрошенные относятся более строго. Больше половины (57%) считают, что он снижает привлекательность, 9 из 10 связывают его с повышенным риском заболеваний (90%), а 7 из 10 видят причину в неправильном питании и малоподвижном образе жизни (71%).

Ранее редакция сообщала, что ветеринары напомнили новосибирцам правила содержания домашних животных. Например, допустимое количество питомцев зависит от площади помещения.