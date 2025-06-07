Транспортная система Новосибирска стала самым слабым звеном в хозяйстве города

Приземленные материи

— Новосибирск неформально считается третьей столицей России и вполне себе формально — столицей Сибирского Федерального округа. Кроме того, наш город — самый крупный муниципалитет в стране по численности населения. В общем, разнообразных регалий у Новосибирска хватает — чего стоит одно только почетное звание «Город трудовой доблести». Все это, безусловно, хорошо, но, как говорится, есть нюанс: все эти и многие другие позитивные вещи все же относятся по большей части к области отвлеченных понятий и высоких материй. А есть и материи куда более приземленные — те, с которыми мы сталкиваемся каждый день и которые непосредственно влияют на нашу повседневную жизнь. Не умаляя важности первых, все-таки, как представляется, в большей степени стоит говорить о вторых. В конце концов, не зря ведь еще марксисты учили, что бытие определяет сознание, и этот тезис имеет под собой основание. В самом деле, от того, в какой мере горожане удовлетворены качеством оказываемых им услуг и работы различных городских служб, по большей части зависит их общая оценка положения дел в городе.

Самое слабое звено

Наверное, мало кто будет спорить, что у города на Оби большое число актуальных проблем, которые необходимо решать. Да, при новой администрации города дела во многих отраслях пошли значительно лучше, но проблем все равно по-прежнему остается немало. На мой взгляд, едва ли не основная из них — транспортная.

Возможно, это мое субъективное мнение, но транспортная система Новосибирска — самое слабое звено во всем городском хозяйстве.

В принципе, стоит отметить, что в той или иной степени транспортные проблемы присущи почти всем российским городам. Понятно, что особняком здесь стоит Москва, можно выделить еще Петербург, где с транспортом тоже все более-менее неплохо. А вот если посмотреть на провинциальные города, то там картина выглядит гораздо хуже, и, возможно, намного хуже, чем в Новосибирске. Например, в соседнем Омске, где мне доводилось неоднократно бывать, с транспортом дела обстоят, мягко говоря, неважно: метро нет, трамвай есть, но развит очень плохо, а автобусы и троллейбусы не справляются с потоком пассажиров и не в состоянии в полной мере обеспечить транспортную доступность для жителей отдаленных районов.

Новосибирску в этом смысле немного легче.

Конечно, в первую очередь спасает метро: без него, учитывая количество населения, которое ежегодно растет, было бы совсем тяжко.

Относительно неплохо развита трамвайная сеть — если иметь в виду территориальный охват. По качеству работы есть большие вопросы, но об этом чуть ниже.

Что касается автобусов и троллейбусов, то здесь все более-менее терпимо, но тоже далеко до идеала, хотя парк троллейбусов в последнее время существенно обновился, да и ходят они допоздна, что является большим подспорьем для тех, кто возвращается домой поздно вечером.

К автобусам есть большие претензии как по качеству парка, так и по его движению: во-первых, после десяти часов вечера дождаться автобуса становится весьма проблематично, во-вторых, многие из них имеют привычку долго стоять на остановках, из-за чего периодически доводится выслушивать жалобы недовольных пассажиров.

Хотелось бы большего

Вообще, для любого крупного города наличие развитой и эффективной транспортной системы имеет огромное значение. Новосибирск не исключение, особенно если брать во внимание все возрастающую численность населения и высокую степень загруженности автомобильных дорог. Одной из приоритетных задач в этой области является борьба с пробками, а для этого необходимо стимулировать горожан отказываться от личного автотранспорта в пользу транспорта общественного. К сожалению, пока никаких оснований говорить об успешном решении этой задачи нет.

Понятно, что тема эта бесконечная, но здесь хотел бы сказать пару слов о трамвайном транспорте, который мог бы сыграть немалую роль в решении вышеозначенной проблемы, но на практике мы этого не видим. Конечно, хорошо, что трамвай у нас вообще есть, ведь во многих российских городах за последние 20-30 лет он исчез как класс. Но хочется все-таки не довольствоваться малым, а добиться того, чтобы трамвай стал по-настоящему качественным и удобным общественным транспортом.

Конечно, какие-то подвижки есть — хоть и медленно, и частично, но обновляется подвижной состав, ремонтируются трамвайные пути и контактные сети. К слову, появилась информация, что в 2025 обновят 4,2 километра контактных проводов — и это не может не радовать, учитывая, что степень износа трамвайной контактной сети составляет в среднем по городу 60%, а на отдельных участках достигает 80%. Думаю, многие горожане неоднократно сталкивались с обрывами контактной сети, когда на отдельных участках пропадало электричество и дальше приходилось либо идти пешком, либо пересаживаться на другой транспорт. Это, к сожалению, не такое уж и редкое явление — то и дело доводится видеть на улицах кавалькаду стоящих друг за другом составов.

Опять же нельзя сказать, что в этом направлении не делается совсем ничего, но хотелось бы гораздо большего.

В идеале трамвай мог бы стать оптимальным способом решения транспортных проблем города. Действительно, если мы возьмем набор идеальных условий: хороший подвижной состав, новые рельсы и отгороженность трамвайной колеи от проезжей части — то таким трамваем, уверен, значительное число горожан пользовались бы если не с удовольствием, то гораздо охотнее, чем сейчас. Понятно, что добиться этого сложно, но нужно хотя бы четко обозначить соответствующую цель. Тогда, возможно, в некоей обозримой перспективе мы сможем ее достичь.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, что мешает развитию пассажирских перевозок в городе. Наиболее перспективным общественным транспортом в муниципалитете назвали трамваи.