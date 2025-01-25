Ветеринары напомнили новосибирцам правила содержания домашних животных

Владельцы домашних животных должны придерживаться общих требований к их содержанию, которые установлены Федеральным законом № 498-ФЗ. Об этом напомнили в Управлении ветеринарии Новосибирской области.

В обязанности хозяев пернатых и лохматых домашних питомцев входит соблюдение режима тишины. Домашние животные ни в коем случае не должны нарушать покой других людей. Их этих же соображений законодательство запрещает содержать питомцев в помещениях общего пользования многоквартирных домов, включая балконы, лоджии, подъезды, подвалы, чердаки и придомовые территории. А на загородных участках владельцы обязаны следить за тем, чтобы их собака или кот не забрели на чужую территорию. Помимо этого, на входной группе нужно установить предупреждающую надпись о наличии собаки.

Что касается содержания животных, то их владельцы обязаны создавать условия, соответствующие их биологическим и индивидуальным потребностям, таким как кормление, движение и сон.

Обязаны хозяева и убирать продукты жизнедеятельности своих питомцев.

Законодательно прописаны и ограничения по допустимому количеству животных. Число питомцев напрямую зависит от площади помещения или земельного участка, где они содержатся. Так, в квартире на каждых двенадцати квадратах может проживать только одна крупная или средняя собака, либо две мелкие. Пятьдесят квадратов — это необходимый минимум на земельном участке для одной крупной или средней собаки или для троих мелких.

Если же количество животных превышает указанную норму, то владельцу следует принять меры для обеспечения достаточного жизненного пространства и соблюдения законодательства.

При перевозке животных их владельцу нужно позаботиться о безопасности пассажиров. А во время прогулки собаки должны находиться на коротком поводке и в наморднике, кроме собак-проводников. Кошек же допускается перевозить только в закрытых контейнерах.

Напомним, новосибирские работодатели разрешают сотрудникам приводить домашних питомцев в офис. Таким образом компании пытаются повысить их лояльность в условиях дефицита кадров.

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