Президент России наградил основателя новосибирского театра Афанасьева

Художественный руководитель «Новосибирского городского драматического театра» Сергей Афанасьев награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Афанасьев награжден за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Напомним, Театра Афанасьева был создан в 1988 году. Долгое время кочевал с одной сцены на другую. В 2023 году получил собственную сцену. За 36-лет в театре было поставлено более 135 спектаклей. У его коллектива более 100 дипломов и наград за участие и победы во всероссийских и международных фестивалях. Сергею Афанасьеву в 2018 году присуждена Золотая медаль имени Н.Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство», а в 2019 году театру присуждена Премия Правительства РФ имени Федора Волкова «За вклад в развитие театрального искусства России», уточняется на сайте НГДТ.

Кроме того, глава государства согласовал награждение еще ряда новосибирцев.

Лада Шалыгина, замминистра здравоохранения Новосибирской области удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено Олегу Рожкову, начальнику управления ветеринарии Новосибирской области.

Почётным званием «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» отмечены Евгений Васильев, главный врач «Куйбышевской центральной районной больницы», Лада Дорофеева, врач «Городской клинической поликлиники № 1», Светлана Тимошенко, главная медсестра центра «Микрохирурги глаза» имени Федорова», Андрей Томчук, главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Ольге Борискиной, учителю школы № 6 Куйбышевского района.

Сотрудники ЗАО «Сельскохозяйственное предприятие «Ильинское» Николай Пакулич и Лидия Семенова поощрены медалью «За труды по сельскому хозяйству».

Почётного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоены сотрудники ООО «СГК-Новосибирск» Иван Жарков и Сергей Чернов.